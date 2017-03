El Consell ya adeuda a las familias de acogida dos meses de manutención

Las familias de acogida valencianas llegaron a acumular en agosto del año pasado hasta cinco meses de atrasos a la hora de recibir las denominadas Prestaciones Económicas Individualizadas (PEI), una ayuda monetaria que la Generalitat concede para sufragar parte de la manutención de los menores que tiene bajo su tutela, pero que residen con estas familias. En ese momento, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas atribuyó estos impagos a que se había llevado a cabo un cambio en la legislación para, precisamente, eliminar a partir de este año los trámites burocráticos y agilizar así todo el proceso. De esta forma, las PEI dejaban de ser subvenciones directas para estar reguladas por un decreto, por lo que las familias las iban a recibir sin necesidad de renovarlas. Además, desde la conselleria prometieron a las familias que el pago se haría de forma mensual para facilitar el día a día de este colectivo, y se anunció que se había previsto una partida de 11,7 millones de euros para hacer frente a estas ayudas.

Sin embargo, la situación en este arranque de ejercicio parece que sigue en la tónica del pasado año, puesto que estas familias todavía no han cobrado ninguna de las dos mensualidades que, teóricamente, deberían haber recibido ya. «Y probablemente hasta abril no empecemos a cobrar», indicaron ayer desde la Plataforma en Defensa del Acogimiento Familiar en la Comunitat. Al parecer, según explicaron, existe algún problema con la Intervención General del Estado y hasta que no se resuelva, la Generalitat no procederá al pago de las PEI.

A principios de año, en la Comunitat se contabilizaban 3.730 menores con medida de protección, de los que 2.639 están en acogimiento familiar (2.019 en familia extensa y 620 en familia educadora), 145 en acogimiento familiar preadoptivo y 1.100 en residencias.

Por otra parte, la plataforma señaló que el 91% de las ayudas del pasado año para gastos extraordinarios, que también concede la Generalitat al colectivo, ha ido a parar a gastos sanitarios (tratamientos médicos, odontológicos, psicológicos, psiquiátricos, prótesis, etc.), por lo que el resto, como los gastos educativos de compra de libros o uniformes, en buena parte no han podido ser satisfechos. «Ya avisamos que el importe destinado, de 222.000 euros, era insuficiente», recordaron desde la entidad. Pese a ello, representantes de la plataforma quisieron agradecer el buen tono mostrado el pasado día 24 por la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, en la reunión que mantuvo con representantes de las plataformas de acogimiento familiar. El colectivo se mostró muy satisfecho por el acercamiento a las familias y el buen ambiente de la reunión. «Es la primera vez que pasa y es de agradecer que estemos todos a una».

En ese encuentro, el colectivo trasladó a Molero un documento que recoge dos de sus principales reivindicaciones actuales: la puesta en marcha de protocolos médicos y educativos, y la equiparación total de las familias extensas con las educadoras. Con ello, estas familias quieren evitar que menores con carencias o problemas crónicos lleguen a sus nuevos hogares sin que se conozca su situación; que en los centros educativos conozcan el perfil de estos niños, y que todas las familias dispongan de las mismas ayudas.