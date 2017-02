Fomento anuncia que el AVE a Castellón circulará en pruebas desde el 20 de marzo

El tren AVE que conecte Castellón con Madrid a través de Valencia iniciará la fase de pruebas el próximo 20 de marzo. Así lo anunció ayer el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna. Este tramo del corredor mediterráneo permitirá recortar el tiempo de conexión de la capital de La Plana con Valencia, pero, sobre todo, reducirá en media hora el viaje a Madrid. Esta obra se limita a 74 kilómetros, pero ha requerido una inversión de 173 millones de euros.

Ante la asamblea general de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), De la Serna aseguró que se une al 'hashtag' #QuieroCorredor, que impulsó AVE y añadió sobre la conexión de Valencia y La Encina (Alicante) que se prevé adjudicar los últimos aspectos de la obra en el menor tiempo posible para finalizarla en el tercer trimestre de 2019. Una vez se complete, se reducirá el tiempo del viaje entre Valencia y Alicante de la hora y media actual a una hora. Sobre el tercer tramo del corredor en la Comunitat, el que conecta con Murcia, se prevé que a finales de 2017 se complete el entorno de la capital murciana y empiecen las pruebas en esa zona.

El ministro de Fomento también anunció el acuerdo con AVE para que los empresarios que la integran aporten información precisa para poder estimar el uso que tendrán la infraestructura y los requerimiento de gestión que precise. «Es necesario realizar un proyecto logístico específico, un proyecto de gestión, del que hasta ahora no se ha hablado». De este modo, se quiere recoger informes sobre la demanda con previsiones concretas de empresas que planteen desplazar mercancías por ferrocarril y que ahora lo hacen por carretera.

Además el responsable del ejecutivo hizo un concienzudo repaso de la situación de las obras del corredor y de las medidas que se han aplicado para superar problemas administrativos y de otra índole. Entre otras medidas, se han reformulado los tiempos y se ha llegado al reemplazo de empresas que no estaban cumpliendo con lo establecido respecto a plazos y condiciones en la adjudicación.

En todo caso, el ministro reconoció que no se van a poder cumplir las expectativas de los miembros de AVE, que querían unir con vía de ancho europeo Algeciras y la frontera francesa en 2018. De hecho, algunas de las obras no estarán concluidas antes de 2019. En ese sentido, De la Serna recordó que el año en el que España estuvo con el gobierno en funciones no se pudo trabajar con la agilidad necesaria y que las actuales previsiones son realista. Sobre el compromiso del ejecutivo con la Comunitat, que desde AVE se insistió en echar en falta, el responsable de Fomento negó la mayor y señaló que, en los tres meses que lleva como ministro, no ha ido a otra comunidad tantas veces como a la valenciana.

Además, sobre la infraestructura reiteró que es una prioridad económica, política y social. «Podemos cometer errores pero vamos a tener toda la voluntad por acelerar nuestro compromiso con el corredor», apuntó.

Por su parte, el presidente de AVE, Vicente Boluda, indicó que confía en que el de ayer haya sido un día clave para la consecución del corredor mediterráneo y sirva para sellar un 'Pacto nacional por el corredor mediterráneo', «que permita a las distintas administraciones y a la sociedad civil remar en una misma dirección y trabajar con lealtad y exigencia mutua».

El empresario volvió a defender la importancia de combinar una radial y circular que vertebre y fortalezca a España. Además, apuntó que continuarán realizando encuentros para exigir el corredor. Tras el del 13 de febrero en Tarragona, anunció otro en Murcia el 14 de marzo y en Almería el 11 de abril, una cita para valorar los progresos en junio y otro acto en La Encina (Alicante) en diciembre.

El presidente del Consell, Ximo Puig, aprovechó el acto para reiterar la infrafinanciación y la infrainversión como los dos principales problemas de la economía valenciana, ya que impiden a las administraciones públicas actuar para mejorar la competitividad y «contribuir más al conjunto de España».