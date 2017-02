«Educación está copiando el modelo de inmersión lingüística de Cataluña»

Daniel Matoses (nacido en Sueca y con 65 años pasado mañana) empieza la entrevista hablando de «falta de transparencia y exceso de politización» y la termina con el mismo reproche. Por el camino demuestra que no se casa con nadie. Critica a Compromís, PSPV y PP, dardos a diestra y siniestra.

Aún resuena su 'expulsión' la semana pasada por el Consell de la mesa sobre la exigencia lingüística a los funcionarios. ¿Qué pasó?

Que se pretendió excluir de la negociación a los sindicatos que no estuvieron en el Pacto del Botànic. Hubo una convocatoria pero al llegar en conselleria nos dijeron de esperar, que era sólo para determinados sindicatos que suscribieron el Pacto de La Nau y la existencia del requisito lingüístico en la ley de la Función Pública. Pero La Nau no es un foro de negociación, lo es la mesa de función pública. Se pretendió escenificar que se alcanzaba un pacto sindical en el marco del requisito lingüístico.

¿Falta transparencia pública?

Totalmente. Hay incluso instrucciones escritas a funcionarios sanitarios para que no hagan declaraciones o cuenten qué pasa en la administración. Y el que algo teme, algo debe. No entiendo para qué se crea la Conselleria de Transparencia con lo poco que actúa. Faltan cauces de inspección objetivos e independientes para velar por el buen funcionamiento de la administración. Pero los políticos, cuando están en la oposición quieren una administración independiente y eficaz, y cuando llegan al poder quieren que sea un juguetito en sus manos para contentar a sus fieles políticos. Se preocupan más por mantener el poder que los problemas de la ciudadanía.

¿Considera ilegal ese requisito lingüístico para funcionarios?

Lo hemos recurrido por discriminar al castellano. Se abre una guerra innecesaria. Aquí no hay problema lingüísticos y con actuaciones como esta se puede producir. Muchísima gente valencianoparlante, cuando reciba una comunicación de la administración en valenciano tendrá problemas para entenderla. No digamos los castellanoparlantes.

Hablemos de Sanidad. ¿Ha mejorado la atención?

No lo creo. Han aumentado las listas de espera, no se han mejorado las infraestructuras sanitarias, se ha generado una gran polémica con las concesiones, con mucha demagogia, diciendo que no querían que nadie hiciera dinero con la sanidad pública... y en estos momentos, todos los hospitales de gestión directa, un 40% de los servicios públicos están externalizados: comida, limpieza, catering. Servicios que hace 40 años eran internos, y quien más externalizó fue el Partido Socialista entre 1985 y 1990. El número 3 de la conselleria, que habla de la mercantilización de la Sanidad, tenía una consulta privada en Paterna.

¿En qué punto está su denuncia?

Pusimos en conocimiento de la Fiscalía las declaraciones del comisionado de la Ribera de que iban a colocar a amigos, familiares y conocidos, estamos a la espera de que contesten. Y respecto a la reversión de concesiones, podría suponer un perjuicio. Queremos conocer qué va a pasar con el personal, con los servicios y el impacto económico. Hoy no sabemos aún qué va a pasar con el personal ni con los servicios, aunque dicen que no se reducirán, pero con una cartera muy superior a centros similares, si eso se homogeneiza los usuarios tendrán que desplazarse a Valencia y aumentará la lista de espera. Respecto al impacto económico, la Sindicatura de Cuentas dijo que la concesión es un 20% más barata. La reversión es difícil que mejore la Sanidad.

¿Hay más medios para evitar enchufismos en Sanidad?

Para nada, sigue igual. ¡Si la primera que intentó enchufar a su marido fue la consellera Montón, marcó tendencia! (sonríe) Sigue habiendo departamentos de gente contratada que no está en bolsa, infrigiendo la ley. Lo remitimos a Transparencia, aún no ha contestado.

Sobre Educación, ¿cómo ve las últimas decisiones de Marzà?

Con enorme peso político y de ideología, pero poco peso con respecto a las necesidades educativas de los valencianos.

¿Por ejemplo?

En materia lingüística, donde se está copiando el modelo de Cataluña de la inmersión. Y es un error, porque la lengua no debiera estar politizada. Yo soy valencianoparlante y es difícil que haya un valenciano que ame tanto la lengua y su pueblo como yo. Pero creo que hay que ser objetivo y realista y saber que tradicionalmente en esta comunidad hay una parte muy importante castellanoparlante: la mitad de Alicante, Buñol, Requena, la Canal de Navarrés, Valencia capital... Hay que incentivar conocer el valenciano, no imponerlo.

El Síndic alerta del exceso de interinos. ¿Es un problema enquistado?

Es un problema que empezó con el PP, sin suficientes ofertas de empleo público para cubrir las necesidades. Hoy el porcentaje de interinidad es insoportable. El Consell ya ha anunciado su intención de reducirlo con ofertas de empleo una vez el Gobierno central lo autorice. El problema aquí es que se puede quedar mucha gente en la calle. Nosotros pedimos que la solución permita a esas personas seguir en su puesto, porque algunas llevan 25 años.

¿Qué le ha parecido el proceso de selección de la directora de RTVV y su elegida?

El proceso me ha parecido poco transparente. La eliminación de los primeros candidatos por curricúlum, no se sabe cuál ha sido la puntuación. Y la elegida, no la conozco, sólo lo que se dice en los medios y sus tuits, pero la veo muy politizada con una tendencia muy marcada, lo que hace pensar que ha habido un partido del tripartito que ha resultado vencedor en la elección, y una directora excesivamente politizada no es lo más adecuado para una televisión objetiva y plural.