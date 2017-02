El Stepv recurrirá si se permite que los interinos repitan plaza

valencia. El sindicato mayoritario, el Stepv, anunció ayer que recurrirá la regulación que permitirá a los interinos y otros colectivos en situación temporal mantenerse en la plaza que ocupan actualmente de cara al próximo curso. La organización considera que al aplicarse la medida con el ejercicio ya iniciado «se crearán agravios comparativos entre el profesorado».

Por ejemplo, argumenta que el personal que no pueda repetir vacante porque esta sea ocupada en concurso de traslados o por otras circunstancias o el que no quiera mantener su puesto actual sufrirá una mayor limitación a la hora de elegir nuevo destino en las adjudicaciones del próximo julio, teniendo en cuenta que las plazas ocupadas por los que repitan no se ofertarán. «Se alterará la ordenación de las bolsas de trabajo ya que el personal adjudicado en puestos posteriores podrá mantener la plaza a la cual no podrá acceder profesorado que va por delante en las listas», señaló el Stepv, que también recordó que, junto al resto de sindicatos, pidió que la medida no se aplicara para este curso.