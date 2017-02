El dueño de los perros peligrosos, conocido en el municipio de Beniarbeig como 'Marinus', se instaló en la localidad hace apenas un año. Según comentan los vecinos de Beniarbeig, este hombre de nacionalidad holandesa no se relaciona mucho con la gente del pueblo, incluso algunos aseguran no reconocer su cara, pero si saben que es grande y corpulento. Desconocen a qué se dedica e incluso alguien se atrevió a decir que es una «persona extraña». Cuando se instaló en Beniarbeig, el holandés convivía en la misma casa con su arrendatario. El primero utilizaba la planta baja de la vivienda, y el segundo, la parte superior. Al parecer, al poco tiempo, el dueño de la casa tuvo que abandonarla por desavenencias, aunque según aseguraron algunos vecinos, la razón fue porque tenía miedo de lo que pudiese pasarle, pues «le había amenazado porque el primero le reclamaba facturas de la luz y agua que 'Marinus' no quería abonarle». Muchos recordaban ayer el incidente sucedido hace tan sólo unos meses con los perros.