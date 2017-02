Descubren dos nuevas especies fósiles de murciélago de 6 millones de años en Venta del Moro

Investigadores de la Universitat de València, el Museu Valencià d'Història Natural y la Universidad Complutense de Madrid han descubierto dos nuevas especies de murciélago de 6 millones de años en Venta del Moro (Valencia), según ha informado la institución académica.

Asimismo, se ha localizado una tercera especie que constituye el registro conocido más antiguo de un murciélago de origen africano en la península. El hallazgo, en el yacimiento de Venta del Moro, ha sido posible por el estudio de dientes aislados y se ha publicado en la revista científica 'Historical Biology'.

Las nuevas especies son denominadas Rhinolophus antonioi y Pipistrellus rouresi. La primera de ellas pertenece al género que agrupa a los murciélagos de herradura (Rhinolophus spp), mientras que la segunda se emparenta con el actual murciélago común, o enano (Pipistrellus pipistrellus).

También se ha identificado Myotis podlesicensis, una especie de origen africano emparentada con el murciélago ratonero pardo actual (Myotis emarginatus) y que constituye el registro conocido más antiguo de un murciélago de origen africano.

El hallazgo de esta última especie se suma al de otros procedentes de África en el yacimiento, como hipopótamos o cocodrilos, hecho que evidencian una etapa de intercambio faunístico África-Europa ocurrida a finales del Mioceno, hace unos 6 millones de años.

El descubrimiento ha sido realizado el equipo formado por los paleontólogos Vicente D. Crespo, Francisco J. Ruiz-Sánchez y Plini Montoya, del Departamento de Botánica y Geología la Universitat de València; Samuel Mansino, del Museu Valencià d'Història Natural; y Paloma Sevilla, de la Universidad Complutense de Madrid. Los restos fósiles localizados se conservan en el Museo de Geología (MGUV) de la Universitat de València.

En el yacimiento paleontológico de Venta del Moro, conocido desde los años 70 del pasado siglo, se han recuperado, además de estas especies de murciélagos, otras como tigres de dientes de sable, hienas, monos, camellos gigantes, hipopótamos, elefantes, antílopes, caballos y cocodrilos.

Estos animales, contextualizados en un ambiente similar a la actual sabana africana, están datados en algo más de 6 millones de años, en la parte superior de la época conocida como Mioceno, más concretamente en la "edad de mamíferos" denominada Ventiense, terminología acuñada respecto al municipio de Venta del Moro, donde los depósitos de esta edad se encuentra mejor representados.

El ambiente de Venta del Moro hace 6 millones de años se correspondería con una zona de pradera, con áreas boscosas en las cercanías de un lago que abarcaría gran parte del actual término municipal.

Para la obtención de estos restos fósiles de pequeños mamíferos se llevó a cabo un laborioso proceso de lavado-tamizado de varias toneladas de sedimento, seguido del triado del residuo obtenido, para la recuperación de los dientes fósiles. Finalmente, el estudio de los ejemplares se realizó mediante técnicas de microscopía electrónica. Las nuevas especies de murciélagos se han denominado Rhinolophus antonioi y Pipistrellus rouresi, dedicadas a Antonio Crespo Bellés, y Maria Isabel Roures Roures, respectivamente, según han explicado las mismas fuentes.

Grupo de investigación

Este trabajo ha sido realizado por integrantes del GI-PVC (Grupo de Investigación en Paleontología de Vertebrados del Cenozoico) de la Universitat de València, el cual está especializado en el estudio de vertebrados fósiles de las Cuencas Béticas, la Cordillera Ibérica y en general de la Comunidad Valenciana y del Este de la Península Ibérica, además de las faunas del Terciario y Cuaternario de Ecuador. El grupo estudia los restos desde las diferentes subdisciplinas de la Paleontología (Tafonomía, Sistemática, Bioestratigrafía, Biogeografía, Paleoecología, Estudio de la forma, etc.) e incluso aplica herramientas GIS (Sistemas de Información Geográfica) en la reconstrucción paleoclimática y paleoambiental.

Los terrenos en los que se halla el yacimiento de Venta del Moro, en el paraje conocido como Puente la vía, están gestionados por la empresa pública ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), dependiente del Ministerio de Fomento, y en el marco de las excavaciones autorizadas y financiadas por la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana.

El proyecto de investigación está apoyado por la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana, el Ministerio de Economía, Ciencia y Competitividad (MINECO), fondos FEDER y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de Ecuador.

Los resultados del estudio fueron presentados en el 1st International Meeting of Early-stage Researchers in Palaeontology-XIV Encuentro de Jóvenes Investigadores en Paleontología, celebrado recientemente en Alpuente (Valencia) y organizado entre otros por la Universitat de València o la University of Bristol (Inglaterra).