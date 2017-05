Con 15 años, Maati Rahi se escondió en los bajos de un camión y logró embarcar en el ferri que conecta los puertos de Ceuta y Algeciras. «Sabía muy bien lo que tenía que hacer. Cuando llegué a España fui a una comisaría y me llevaron a un centro de acogida», asegura el joven marroquí. Había dos formas de cruzar la frontera. Unos pagaban dinero al camionero para que les dejara ocultarse y otros «nos metíamos debajo del remolque sin que se diera cuenta el conductor», afirma Rahi, que eligió la segunda opción y apenas se movió para que la policía no lo descubriera en la frontera. «Yo me escondí en los bajos del camión y encogí mi cuerpo todo lo que pude», agrega el joven, que cruzó el Estrecho de Gibraltar en el año 2008.