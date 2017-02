Largas colas para apuntarse a la bolsa de trabajo de Sanidad

«Es la segunda vez que vengo. La primera esperé más de dos horas y me tuve que ir, no me podía quedar más». Mari Paz lleva días tratando de inscribirse en la bolsa de trabajo que el 7 de febrero abrió la Conselleria de Sanidad para distintas categorías laborales, trámite que en esta ocasión debe hacerse por internet. Sin embargo, el colapso de la página web obliga a los aspirantes (tanto a los nuevos como a aquellos que quieren actualizar méritos) a acudir personalmente a la dirección territorial de Valencia para poder realizar la gestión, lo que está provocando colas, largas esperas y malas caras.

Todos los interesados consultados ayer por LAS PROVINCIAS coinciden: resulta prácticamente imposible inscribirse por internet. «Es un desastre, han querido adelantar y lo que han hecho ha sido atrasar», añade Mari Paz. Amparo también quiere registrarse como administrativa, pero critica que el sistema funciona «muy mal, llevo toda la semana intentándolo, me dice que espere unos minutos pero pueden ser horas. Y llamas al 012 y no te solucionan nada». Lina, por su parte, reconoce que lo ha intentado «a todas horas, por si era cuestión de que estaba colapsado, pero por la noche tampoco funciona, la página está muy mal hecha».

Ante esta situación, los interesados no tienen más remedio que realizar las gestiones de forma presencial. En el caso de la ciudad de Valencia, la única opción, según apuntan, son las oficinas de la Gran Vía Fernando el Católico, instalación que únicamente abre por las mañanas.

Raquel cree que «deberían poner más puntos» para realizar estos trámites y que, en todo caso, «deberían haber probado antes el sistema, porque yo lo he intentado en tres o cuatro ordenadores diferentes y se colgaba, ha sido imposible».

Desde la Conselleria de Sanidad, por su parte, resaltaron ayer que el volumen de inscripciones es muy elevado. De hecho, la cifra de inscritos hasta las 13.30 horas de ayer ascendía a 30.953 personas. Sin embargo, sólo un cuarto de hora antes, la cantidad era de 30.691, por lo que en apenas 15 minutos la bolsa de trabajo recibió 262 nuevos aspirantes (más de 17 al minuto), y todo ello sin contar la actualización de méritos de los ya inscritos.

El sistema ya nació con problemas y, desde el primer día, como denunció el sindicato CSI-F, la web se colapsó. La complejidad del proceso para los aspirantes, que necesitan DNI electrónico, lector de tarjetas y realizar la instalación del software en su ordenador, fue otro de los puntos criticados por la formación sindical.

Debido a todos estos problemas, la conselleria se ha visto obligada a ampliar el plazo de inscripción de la bolsa, que expiraba el próximo martes. En concreto, los interesados tendrán hasta el día 27 de febrero para realizar las gestiones que necesiten.