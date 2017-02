«Pasé tres años durmiendo en un cajero tras perder el trabajo y el piso»

Paqui celebró ayer su 56 cumpleaños en el comedor social de Casa Caridad, después de haber mendigado durante tres años por las calles de la capital. «Llevo seis meses durmiendo en el albergue y estoy muy contenta, comemos muy bien y todos son bellísimas personas». No puede disimular su alegría por contar con la ayuda de los profesionales de la institución. Sobre todo, tras el duro trance por el que ha atravesado y del que trata de salir. «Trabajé durante 16 años en un supermercado, luego abrí un bar e hipotequé el piso. Lo tuve que vender todo y empecé a tener problemas con el alcohol. Al final me quedé en la calle y he pasado tres años durmiendo en los cajeros». Paqui apenas tiene trato con sus tres hijos, «ellos tienen sus vidas», y está a la espera de que le concedan una prestación por discapacidad (ya asiste a un centro de día). «Mi padre decía que soy esquizofrénica».