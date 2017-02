Diecisiete millones sobrantes del programa Xarxallibres

valencia. El Diari Oficial publicó ayer un acuerdo del Consell que permite transferir el dinero sobrante del programa de gratuidad de libros de texto Xarxallibres a otros menesteres. Se trata de 17 millones que se han dedicado a cubrir gastos de funcionamiento de los centros públicos y los derivados del comedor escolar. El mismo destino han tenido otros tres que inicialmente se reservaban al pago de deuda.

De los 17 millones, la mayor parte es dinero no consumido por los ayuntamientos para el pago de las ayudas de hasta 200 euros. Y es que el incumplimiento de las previsiones iniciales de beneficiarios y el hecho de que muchos de estos no pudieran cobrar la asignación completa, por no devolver al menos el 80% de los ejemplares del curso anterior, provocó importantes sobrantes que llegaron a ser de la mitad del dinero reservado cuando se materializó el programa. Esto llevó a Educación a impulsar un procedimiento de regularización antes del pago de la última parte de la dotación.

También hay 3,9 millones correspondientes a centros concertados para la reposición de libros con los que completar los bancos creados, síntoma de que sus necesidades en este sentido no han sido elevadas.