Los padres de la Comunitat Valenciana exigen más participación en el modelo lingüístico de sus hijos

El decreto que fija el modelo plurilingüe que se aplicará a partir de septiembre en las escuelas no suscita consenso entre las organizaciones de padres, aunque sí coinciden en que es necesaria más participación de las familias, ya sea en la fase inicial, a la hora de elaborarlo, o en los estadios finales para refrendarlo.

Mientras que parte de las Ampas de la pública (Covapa) y las de la red concertada (Concapa) consideran que debería existir algún sistema de votación para todos los progenitores, como una consulta, la mayoritaria en los centros de titularidad de la Generalitat, la Gonzalo Anaya, echa de menos que no tengan voz en el diseño del proyecto. Y es que el decreto fija que la competencia es exclusiva del claustro.

«Los modelos educativos que afectan a nuestros hijos se deciden de espaldas a las familias, sin tener en consideración nuestra opinión desde el principio para valorar variables que forman parte del ámbito social y familiar», dice Màrius Fullana, presidente de esta última organización. «El modelo que nuestros hijos tengan en el colegio debe ser reforzado también en casa para que los niños vean una continuidad, por eso es necesaria nuestra opinión», añade.

También cree que el papel asignado en la normativa -sólo lo votan los representantes del consejo escolar- no es el mejor, aunque prefiere no pronunciarse sobre si sería necesaria una votación global, pues la organización «todavía tiene un debate interno sobre cuál sería el mecanismo de participación».

Ramón López, su homólogo en Covapa, también de la pública, lo tiene más claro. La entidad abrió el debate en su día proponiendo una consulta como la que se exige para aprobar la jornada continua. La misma idea planteó la asociación mayoritaria de inspectores educativos en la Comunitat, Usie, una de las muchas organizaciones que han cuestionado diferentes aspectos de la normativa.

«Cuando lo planteamos en el Consejo Escolar de la Comunitat un miembro nos respondió con un paralelismo, diciendo que las familias no elegíamos los currículos de Matemáticas o Lengua. No hablamos de eso, sino de elegir la lengua en la que se imparten esos currículos», defiende López, que añade además que «un niño adquiere mejores competencias en su lengua materna» para justificar el papel decisorio de los padres en la elección final.

El modelo empezará en Infantil e irá implantándose en el resto de etapas en los próximos cursos. Permite a los centros elegir entre seis niveles. Los básicos dan más peso al castellano, los avanzados al valenciano y los intermedios se quedan entre ambos. El seleccionado se aplicará a todo el alumnado.

/ J. P. REINA

Para la presidenta de Concapa CV, Julia Llopis, se ha legislado desde la ideología. «Se ha hecho sin tener en cuenta lo que piensan los ciudadanos, sin incluir todas las sensibilidades». Considera que hay riesgo de que haya alumnos que no dominen bien el castellano, «con las limitaciones que ello implica», y lamenta que no se haya tenido en cuenta a las comarcas históricamente castellanohablantes. Por último, pide actualizar el mapa lingüístico, que considera «obsoleto», con «objetividad y sin manipulación».

Por su parte, la secretaria autonómica de Escuelas Católicas, Vicenta Rodríguez, no es partidaria de la consulta -«puede haber intereses contrapuestos que no siempre sean educativos o pedagógicos»- y recela de algunos aspectos del decreto, como la vinculación que hace entre el inglés y el valenciano. Y es que los niveles avanzados pueden dar más asignaturas en inglés y tendrán una acreditación oficial automática más elevada que en los intermedios. En los básicos esta no existirá.

Rodríguez pone el dedo en la llaga de la discriminación al considerar que las familias pudientes de los niveles de castellano siempre podrán completar la formación en lenguas fuera del centro, opción que no estará al alcance de todas. Tampoco gusta esta relación a Covapa. «Se penaliza al alumno en función de la comarca donde haya nacido. ¿Es el caramelo que da la conselleria?», se pregunta López. Por su parte, Julia Llopis habla de «discriminación en función de la renta» y alega que el planteamiento «es difícil de entender por muchos de nosotros».

La Gonzalo Anaya, en cambio, valora como positivo el fomento del valenciano. Considera que «sólo están garantizadas las competencias en la lengua minoritaria si hay una proporción suficiente de asignaturas en la misma», de ahí que aboguen por los niveles avanzados. También piden que el modelo cuente con profesores lo suficientemente formados en lenguas para garantizar la calidad, idea que también defiende Covapa.