Los empresarios reclaman una España circular además de radial

Se podía decir más alto pero no más claro: 'Per completar l'Espanya radial amb una Espanya circular. Vull corredor'. Es el lema que ayer llevaron a Tarragona, y sobre el que insistieron de forma constante, los empresarios valencianos en la gira que han iniciado por España -y que les llevará también a Murcia y Almería- para reivindicar la ejecución del corredor mediterráneo. Pero no «la solución provisional que se está construyendo ahora» sino la doble plataforma diferenciada para pasajeros y mercancías, remarcó el presidente de AVE, Vicente Boluda.

Un corredor mediterráneo como infraestructura circular y complemento a la actual estructura radial (ahora todas las conexiones ferroviarias pasan por Madrid). «España, además de radial, debe ser circular», apuntó el presidente de Mercadona y miembro de AVE Juan Roig. «Las dos son necesarias», añadió Boluda, quien destacó que «no vamos contra Madrid, pero tendríamos menos problemas si tuviéramos una estructura circular». Un punto de inflexión en el discurso reivindicativo, ya que se pasa de la exclusión a «complementar», como así se reflejaba en pancartas y traseras promocionales del evento.

De fondo, la idea -que no pasó desapercibida en tierras catalanas- de que el corredor es también un elemento de cohesión territorial y un problema común que afecta a la competitividad de varias autonomías por lo que es necesaria la unidad. Como «una roca», calificó el acto -al que asistieron 300 personas- el presidente del Cercle d'Economía, Juan José Bruguera, que planteó la necesidad de hacer un acto similar en Madrid con el apoyo de las patronales nacionales.

Y así lo quisieron escenificar los empresarios valencianos y catalanes, tanto en las intervenciones públicas como en la reunión previa que mantuvo la junta directiva de AVE con el Cercle d'Economía, de la que salió el mensaje: «Catalans, us estimen. Tots som espanyols y tots tenim problemes amb Madrid», resumió el director general de AVE, Diego Lorente, a la vez que reivindicó «más comunicación» sobre una infraestructura que supone casi el 50% del PIB español.

«Si estamos unidos y juntos reivindicamos esta infraestructura, el corredor será una realidad», aseguró Juan Roig antes de iniciarse la jornada, durante el viaje que medio centenar de representantes valencianos realizaron en el tren Euromed (o 'Eurolent', como lo bautizó Boluda), que salió con diez minutos de retraso de Valencia.

Para esta cumbre empresarial AVE buscó la complicidad de sus homólogos catalanes y la encontró, pues el acto contó el apoyo del mencionado Cercle d'Economía, además de los presidentes de Fomento del Trabajo y de la Cámara de España, Joaquim Gay y José Luis Bonet -también presidente de Freixenet-, respectivamente. También hubo representantes de Murcia y Almería.

Por parte de Valencia, asistieron, además de la junta directiva de AVE, José Vicente Morata (Cámara de Comercio de Valencia), Salvador Navarro (CEV), Federico Félix (Pro-AVE- a quien Boluda agradeció su defensa constante de las infraestructuras de la Comunitat), Joan Amorós (Ferrmed), Manuel Miñés (Cámara de Contratistas), Miguel Muñoz (Colegio de Ingenieros Industriales) o los secretarios autonómicos de Obras Publicas de la Comunitat y Cataluña, Josep Vicent Boira y Ricard Font, respectivamente.

Sociedad civil

El llamamiento a la unidad en la reclamación frente al Gobierno también se extendió a la sociedad civil, pues Roig insistió en la necesidad de la implicación «de todos». Porque, como insistió Boluda, el corredor es una «reivindicación justa social y económicamente» a pesar de que exista «una corriente que trata de deslegitimar el corredor», en referencia a las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que señaló que se había «exagerado» su importancia.

De ahí las críticas a «la falta de planificación y de voluntad política» en la ejecución de esta obra, cuya solución en forma de tercer carril debería haberse finalizado en el primer trimestre de 2015. Por ello, los empresarios pidieron fecha de llegada y que la alta velocidad entre Barcelona, Valencia y Alicante sea una realidad cuanto antes.

Esa dejadez se ejemplificó en la frase de Agnès Noguera, quien aseguró que «a veces sería mejor que las decisiones las tomase un lituano en Bruselas, por su objetividad». Boluda también reprochó a los representantes de la Comunitat en Madrid «que se olviden de los intereses valencianos».