La mayor patronal concertada se suma a los recursos contra el recorte de aulas

La patronal concertada Escuelas Católicas ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la decisión técnica de Educación que se utilizó como base para el arreglo escolar de este curso, es decir, la planificación de aulas que se crearon o eliminaron para atender las necesidades de escolarización de cada municipio. El Diari Oficial de la Generalitat dio cuenta ayer de la impugnación, que se suma a las que ya impulsaron de motu proprio varios centros concertados afectados por el cierre de unidades.

El recurso se dirige contra las resoluciones de las tres direcciones territoriales que fijaron la ratio media de alumnos en cada etapa, un valor clave a la hora de determinar el mantenimiento de un aula. Y es que la regulación básica de conciertos, la estatal, establece que para que siga dentro de la red debe tener al menos una matrícula igual a superior a este parámetro, que se calcula tomando como base la situación de las escuelas públicas de la localidad.

Fuentes de la patronal, que es la mayoritaria en la Comunitat, señalaron que al no existir negociación ni diálogo previo no quedó «acreditado» el procedimiento elegido para realizar el cálculo, y que las resoluciones no se publicaron en ningún soporte oficial. También advirtieron de que como consecuencia del número fijado hubo unidades que fueron suprimidas en algunas localidades. En otras palabras, con el paso judicial la patronal quiere asegurarse de que no hubo arbitrariedad en el trámite técnico.

Hay que recordar que de la aplicación de estas ratios medias surgió la primera propuesta de arreglo en la concertada, que fue especialmente restrictiva, con más unidades suprimidas que creadas en el balance global. Las protestas multitudinarias, las alegaciones presentadas y las correcciones de errores hicieron que el cómputo final fuera neutro, creándose las mismas aulas que las que se eliminaron. Eso sí, se rompió la tendencia de los años anteriores, cuando el aumento era sostenido y el PP lo justificaba en que se cumplía con la demanda de las familias. En contraposición, el actual Consell habilitó más de 400 clases nuevas en la escuela pública este curso.

En cuanto a los centros que han iniciado acciones judiciales, han trascendido tres: Jesuitas de Alicante, que reclama dos unidades de tres años con decenas de solicitudes de acceso, El Valle, de la misma ciudad, y el Sagrada Familia de Alcoi, que perdió una clase de 1º de Infantil pese a tener demanda suficiente.