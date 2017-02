La educación concertada pide volver al distrito único aunque valora la «rectificación» de Marzà

Unanimidad en la escuela concertada valenciana. La propuesta de reducir los distritos educativos para la próxima admisión en Valencia ciudad se considera positiva porque sirve para aumentar las opciones de las familias, con el argumento de que tendrán más centros a los que optar para matricular a sus hijos. Así se pronunciaron el miércoles fuentes de las dos patronales y de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Valencia (Fcapa), la mayoritaria en la red. La organización adelantó además que seguirá pidiendo la vuelta al distrito único tras la «marcha atrás» de Marzà, mientras que Fampa València, su homóloga en la escuela pública, defenderá el mantenimiento provisional de la zonificación actual.

Ambas posturas se desarrollarán en el Consejo Escolar Municipal que se celebra hoy a las 17.30 horas, donde se debatirá sobre el planteamiento trasladado por la conselleria, que consiste en dejar en siete las zonas de Infantil y Primaria frente a las 19 actuales y en cuatro las de Secundaria en lugar de las diez vigentes.

Dudas sobre el impacto de la medida en Bachillerato y FP El concejal del PP en el Ayuntamiento, Cristóbal Grau, se mostró el miércoles escéptico respecto a la nueva zonificación y consideró que la propuesta «tiene trampa». A su juicio, lo que se pretende «es prepararse el terreno para acabar con el mayor número de conciertos en Bachillerato y FP», al considerar que «a nadie se le escapa que es en los centros públicos donde mayor número de plazas vacantes hay, de forma que al ampliar las zonas son más los institutos y, por ende, las plazas públicas vacantes existentes en cada una de ellas». Y como recordó, la intención de conselleria, que es la que establece las necesidades de escolarización y por tanto los conciertos que se precisan para cubrirlas, es recurrir a la concertación sólo cuando no se pueda satisfacer la demanda con la red pública. «De esta forma, llegado el momento de aprobar los conciertos solicitados, la conselleria siempre podrá ampararse en la existencia de plazas públicas vacantes en la zona para denegarlos», añadió el edil, que anunció la presentación de una moción en el próximo pleno para mantener los convenios actualmente vigentes.

Como explicó Vicente Morro, presidente de Fcapa, se trata de una «rectificación en toda regla» que se considera positiva, si bien recordó que la federación ya defendió cuando se planteó la vuelta a las 19 áreas de influencia «el mantenimiento del distrito único hasta que se elaborara un estudio sobre las necesidades escolares de la capital, algo que no se hizo por una cuestión ideológica». Añadió que «si ahora avanzan hacia la concentración de zonas es porque han visto que se ha perjudicado a las familias». También insistió en que «el daño ya se ha producido», en referencia a los alumnos que no pudieron entrar en el colegio que coincidía con las preferencias paternas. Además, aunque consideró que el cambio de criterio «es un paso en la buena dirección», destacó que pedirán la vuelta al distrito único, «la opción que mejor satisface los derechos de las familias y garantiza los mayores porcentajes de admisiones en los centros de la primera opción de la solicitud. Ya funcionó y no produjo caos», dijo.

Postura antagónica

La postura que defenderá Fampa València es antagónica. «Consideramos que las zonas deben seguir como estaban a la espera de que se realice un estudio pormenorizado, que ya se planteó el año pasado. Creemos que la escolarización por proximidad es lo mejor para los niños, garantiza su desarrollo en su entorno próximo», apuntó Amparo Jesús-María, vicepresidenta de la federación y, como Morro, miembro del Consejo Escolar Municipal. También señaló que preferirían que la división a efectos de escolarización dependiera de las administraciones locales y no de la conselleria. Cuando se implantó el distrito único, la organización se mostró muy crítica con la medida y reclamó la vuelta a las áreas vigentes hasta entonces.

Respecto al citado informe de necesidades, dependerá de la Universitat de València y se presentará al órgano consultivo el convenio que lo hará posible, que ha sido polémico. Y es que el grupo popular denunció que fue encargado sin concurso público y que el director del trabajo es un alto cargo de Podemos, el mismo partido de la concejala María Oliver, promotora del estudio. Morro criticó ayer que se optara por un «procedimiento poco transparente» y señaló que esa tarea debía corresponder a una comisión de trabajo creada en el Consejo Escolar.

También se pronunció sobre la propuesta Lorenzo Tendero, presidente de la Fapa 9 d'Octubre de Valencia. «A priori parece que se facilitará que más familias consigan el colegio elegido en la primera opción, pero habrá que esperar a los datos de escolarización para confirmarlo. Puede darse el caso de que se concentre la demanda en un centro con un proyecto educativo determinado y se descompense en los otros de la zona», señaló.

En cuanto a las patronales, tanto Feceval como Escuelas Católicas coincidieron en que las siete áreas de influencia de Infantil y Primaria «dan más posibilidades a las familias», mientras que el sindicato Fsie, mayoritario en la concertada, consideró «muy positivo» que se adopte una distribución similar a la que ya plantearon el año pasado.

Educación justifica el cambio en que hubo muchas familias que no entraron en el centro de la primera opción de la solicitud y que en determinadas zonas faltaron plazas.