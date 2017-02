Una chilena denuncia amenazas de su exmarido para que regrese a su país con sus dos hijos

La chilena Vanessa Skewes ha denunciado ante el juzgado de Violencia de Género número 2 de Alicante supuestas amenazas de su exmarido, recibidas por correo electrónico, para que regrese a Chile con los dos menores, según ha asegurado en un escrito remitido a los medios.

La mujer, que huyó hace dos años del país andino con los niños junto a su nuevo compañero español, presentó a finales de enero 150.000 firmas para que el Ministerio de Justicia no considere sustracción internacional ese tipo de casos.

Skewes presentó la petición después de que el Tribunal Supremo confirmara el dictamen de la Audiencia de Alicante que obligaba al regreso de los menores con el padre para cumplir con el régimen de visitas. El plazo dado por el TS para presentar los billetes de vuelta a Chile finaliza este viernes.

La mujer, residente en Alicante, ha denunciado ante el juzgado de Violencia número 2 de Alicante supuestas amenazas recibidas por correo electrónico por parte de su exmarido hacia ella y sus dos hijos.

En el mensaje, al que ha tenido acceso Europa Press y procedente supuestamente de su marido, se le promete retirar las denuncias si regresa a Chile y le amenaza con "una tragedia" si no lo hace. El juzgado le ha comunicado que no puede adoptar las medidas de protección que solicitaba por no estar acreditado que el exmarido esté en España, ha explicado a Europa Press.

La mujer ha asegurado que ha interpuesto hasta tres denuncias por correos de este tipo desde principios de año. "Lo han denegado porque han abierto una causa de investigación para ver de dónde vienen los correos. Se ha oficiado a Google, pero puede pasar un año hasta que respondan", ha advertido.

La mujer denuncia que su exmarido supuestamente le remitió un mensaje de correo electrónico el pasado 2 de febrero en el que le indicaba que había llegado a España, con una serie de amenazas. En el correo, se afirma: "Si regresas te juro que retiro todas las denuncias y ya no irás a la cárcel por secuestrar a nuestros hijos" y se le advierte de que es la "última oportunidad" antes de una "tragedia" de la que afirma que ella y los niños "pagarán las consecuencias".

En cuanto al plazo dado por el TS, que termina mañana, se ha recurrido porque al estar los pasaportes retenidos por la Justicia, Skewes no ha podido comprar los billetes de regreso: "ganaremos unos cinco días más, y a ver si el Tribunal Constitucional se pronuncia", y paraliza el viaje de vuelta, confía.