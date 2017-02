Berlanga, un barbero de siempre que dice adiós

valencia. Un clásico de la plaza del Carmen deja la navaja que ha rasurado la barba de varias generaciones y dice adiós tras 52 años dedicándose al oficio. Arturo Berlanga cierra su emblemática peluquería «porque los impuestos aprietan, la peatonalización del barrio pone cada vez más trabas a mis clientes que no pueden aparcar y yo antes de ahogarme prefiero retirarme por la puerta grande». Berlanga se siente afortunado y agradecido, clientes nunca le han faltado, llegaban de Sagunto, Castellón, Torrente, Mislata... Todos ellos fieles a la calidad y el don de gentes de Berlanga han ido pasando generación tras generación convirtiendo la peluquería en un lugar familiar. El barrio, apenado, no quiere desprenderse de «un barbero de los de siempre», de los que practicaba su técnica afeitando globos para no cortar con «aquellas navajas de las de verdad», de los que trabajaba de 8 de la mañana a 12 de la noche y no tenía vacaciones porque su vida era su oficio y sus clientes su familia.