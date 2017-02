Miguel y Juan narran su odisea para lidiar con la lista de espera en la Comunitat

Miguel tiene 74 años, una diabetes severa, un dedo del pie al borde de la amputación y tres semanas a sus espaldas peregrinando entre hospitales, diagnósticos y contradiagnósticos. Aunque en realidad no se llama Miguel. Prefiere no revelar su identidad verdadera. Ni siquiera el rosario de traslados, esperas hospitalarias, diagnósticos y contradiagnósticos le quitan el miedo a dar la cara. «Tenemos casos de auténtica vergüenza, pero la gente teme contarlo y denunciarlo en público. La verdad es que somos muy poco exigentes con nuestra salud», lamenta Carmen Flores, el alma de la asociación del Defensor del Paciente. Y lo cierto es que, de una docena de las 55.000 personas afectadas (según la lista de la Conselleria de Sanidad) por la lista de espera consultadas por LAS PROVINCIAS para relatar su caso, sólo una accede a hacerlo mostrando su rostro.

La odisea de Miguel comenzó el 15 de enero, cuando su diabetes hizo de una pequeña herida en un pie un peligroso desafío por sus problemas circulatorios. Un médico de la Vall d'Albaida le diagnóstico una urgente amputación de un dedo y el hombre acudió al hospital Lluis Alcanyís de Xàtiva. En ayunas. Y comenzó el calvario. «Llegamos a las dos de la tarde y el ingreso no se produjo hasta las 11 de la noche. Y él sin comer todas esas horas, con lo peligroso que eso es para un diabético», recuerdan sus familiares.

«80 kilómetros para nada»

La puntilla llegó después. No había camas libres. El mareo sanitario prosiguió con la indicación de que la intervención se produciría al día siguiente. Nada más lejos de la realidad. «Le dieron antibióticos y así se pasó tres días ingresado. Total para que luego le dieran el alta», resumen los parientes.

Los responsables sanitarios derivaron a Miguel para una nueva cita, más de una semana después, el 25 de enero, en el hospital Doctor Peset de Valencia, con el objetivo de realizarse una revascularización del pie, antes de la amputación. Pero allí se produciría el culmen del desbarajuste sanitario. «Nos tocó hacer más de 80 kilómetros, para nada. Fuimos a firmar el permiso para la intervención y ya está». Las palabras de un doctor lo resumieron todo: «Lo siento, pero poco puedo hacer, no disponemos de camas. Aunque me gustaría resolver el problema ya, no está en mi mano. Le llamaremos muy pronto».

'Muy pronto' no fue hasta el pasado miércoles, tres semanas después de que comenzara el viacrucis de Miguel. Otra vez en el Peset, esta vez con cama, para realizarle la vascularización. Tras la intervención, la frase de una doctora a los familiares fue el colmo de la sorna: «Si hubieran venido dos semanas antes, esto hubiera sido más sencillo y efectivo». El viernes acudió al médico «con otro aviso de la cirujana para adelantar la amputación, pero le han dicho que hasta el 15 de febrero nada, que no hay camas». Un mes de tortura sanitaria.

El mayor colapso

Juan Sanchis le pone al mal tiempo, buena cara. «Bueno, no ha pasado tanto, ya queda menos», sostiene el jubilado, de 81 años y residente en Gandia. Pero lo cierto es que va para un año su espera para operarse de cataratas. Y el dato no es baladí. Los datos medios de retraso para intervenciones hechos públicos esta semana por la Conselleria de Sanidad hablan de 59 días de demora en intervenciones oftalmológicas. En el caso de Sanchis, el plazo llegará a los 270 días si se cumple la previsión de ser operado en abril de cataratas, una de las dolencias que presenta mayor colapso de pacientes a la espera.

Y eso que ni siquiera será operado en un hospital, sino en la clínica de la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo (FOM), a la que se derivan buena parte de las personas incluidas en la lista de espera de cataratas. «Si me quedaba en el Hospital de Gandia, ya me dijeron que iba para más de un año», subraya quien fuera responsable de una pequeña empresa de construcción.

Una degeneración macular que le detectaron en julio del año pasado fue el pistoletazo de salida a su operación. Tras 'esquivar' el cuello de botella del Hospital de Gandia, en el FOM le dieron fecha para hacerse las pruebas preoperatorias para el próximo 2 de marzo. «Si todo va bien, me comentaron que me operarían en abril», algo que todavía está por confirmar.

Niños, cuatro meses

La dolencia no impide que, afortunadamente, Juan haga una vida normal. «Para ir por la calle y esas cosas, sin problema. Sí que noto que tengo ya la vista cansada y que me fatigó más de ir mirando. Y para leer el periódico, por ejemplo, necesito muchísima luz».

Su optimismo le sirve para combatir una espera que sufren 11.000 valencianos pendientes de una operación oftalmológica. La cifra sólo es mayor en Traumatología, con 18.000 afectados pendientes de pruebas especializadas o intervenciones.

El colapso de la sanidad valenciana es especialmente sangrante entre los más pequeños. Cuatro meses y medio (140 días) es la demora media que Sanidad reconoce en su web para las intervenciones pediátricas, el mayor retraso, una lacra que a diciembre de 2016 sufrían 1.400 pacientes en la Comunitat