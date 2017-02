La Conselleria de Educación debe dinero a profesores de la concertada desde el pasado verano

La Conselleria de Educación todavía no está al día en sus obligaciones de pago con toda la plantilla de los colegios concertados. La demora se prolonga desde el pasado verano y se refiere a parte del dinero que se recortó en diciembre de 2012, dentro de las medidas de ajuste para la contención del déficit, y a los complementos salariales de los trienios que no se habían actualizado conforme al último convenio.

Según fuentes del sindicato mayoritario, Fsie-Cv, los docentes que todavía no han percibido alguna de estas cuantías (e incluso ambas) se encuentran en situaciones diversas. Hay que recordar que la mayoría de la plantilla, que cuenta con unos 14.000 profesionales, ingresó las cantidades en julio -el 50% de la extra que no se había cubierto todavía- y en diciembre -los trienios y los complementos de cargo-. Para ello la conselleria ideó un procedimiento directo para no sobrecargar a los centros con más trabajo administrativo que sólo cubrió a los profesionales que estaban dados de alta, es decir, en activo en el momento del reintegro. Y para los que no se encontraban en esa situación se anunció otro proceso para que pidieran las cuantías correspondientes de manera individual a la administración. Sin embargo, a día de hoy no se ha habilitado.

El sector se desmarca de la huelga prevista para marzo El 9 de marzo será un día normal en la educación concertada. Ni el sindicato mayoritario ni la principal confederación de padres van a secundar la huelga general en la enseñanza impulsada por la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Puede resultar lógico al tratarse de redes diferenciadas si no fuera porque los argumentos utilizados para justificar el paro, en realidad, afectan a todos: la Lomce, en los aspectos que se mantienen, es de obligado cumplimiento, y de los recortes de la crisis no ha escapado ningún servicio público. En un comunicado nacional, Fsie consideró que «si el objetivo de las organizaciones convocantes es que se alcance un pacto en materia de educación, la forma más adecuada de lograrlo, lejos de la confrontación, debe ser la participación activa en las mesas de negociación, con diálogo y debate, como la subcomisión creada en el Congreso con este fin». Además, se rechazan «las continuas manifestaciones» de los impulsores «contra los conciertos». En términos similares se ha manifestado la Confederación de Apas Concapa. «Si queremos cambiar los indicadores negativos, apostemos por una educación de calidad, tanto si se imparte en la red pública como en la red de iniciativa social (concertada) desde el consenso, la generosidad y el diálogo». En clave valenciana, el sindicato mayoritario en la escuela pública, el Stepv, sí se sumará a la huelga. A nivel nacional también UGT y Comisiones la secundarán, así como las principales organizaciones de Ampas y alumnos de la red. No sucede lo mismo con Anpe y Csi·f. El paro se plantea para pedir la retirada del recurso en el Constitucional contra el acuerdo del Congreso que inicia los trámites para derogar la Lomce, porque se desconfía de la intención de alcanzar un pacto educativo y para reclamar la reversión de todos los recortes.

En cuanto a las diferentes casuísticas de afectados, desde el sindicato mayoritario en las escuelas concertadas explican que la más extendida es la de los profesores ya jubilados que sin embargo sí estaban trabajando cuando se generó el derecho al cobro (2012 en el caso del recorte de diciembre y entre 2009 y 2013 respecto a los trienios no actualizados). Lo mismo sucede en el caso de aquellos que a posteriori perdieron el puesto de trabajo, se dieron de baja para dedicarse a otras actividades o cambiaron de comunidad autónoma. Incluso si el beneficiario ha fallecido, la deuda debe saldarse con los herederos.

Tampoco han cobrado otros profesionales que sí siguen en activo pero en el momento del pago de la deuda -julio o diciembre del año pasado- disfrutaban de un permiso de paternidad o de maternidad, sufrían una incapacidad temporal (estaban de baja) o simplemente cambiaron de centro educativo.

Ante tanta variabilidad, desde Fsie-Cv explicaron que es difícil determinar el número de afectados, aunque prevén que puedan ser un millar en el mejor de los casos. Respecto a las cuantías, oscilan entre los mil euros de los profesores de Secundaria a los que se les adeude la mitad del recorte de 2012 y los cien de los que menos trienios actualizados tienen pendientes.

Procedimiento informático

A finales de enero, el sindicato presentó un escrito ante la conselleria en el que pedía la puesta en marcha del proceso para solicitar los pagos, exigencia ya trasladada en diferentes mesas de negociación. Desde la Conselleria de Educación explicaron que se está preparando un procedimiento informático para que los afectados reclamen, y se calcula que de cara a marzo estará activo.

El permiso de paternidad, nuevo caballo de batalla

La petición para que el permiso de paternidad de seis semanas también llegue al profesorado de la educación concertada, al fin y al cabo pagado con fondos públicos, supondrá un nuevo frente para la administración valenciana, que desde hace meses lucha para rebatir las acusaciones de que quiere arrinconar a la iniciativa privada en la enseñanza. La solicitud llegó desde el sindicato Fsie, que además pide que se aplique en igualdad de condiciones que en la pública: con la sustitución garantizada. Si se tienen en cuenta las declaraciones de Marzà, que defendió la necesidad de aplicar estas medidas en aras de la conciliación, no debería haber mayor problema. Sin embargo, negar la mejora implicará dar un trato diferente al profesorado, que ya ha sufrido recortes de aulas y empieza a cuestionar el funcionamiento de la bolsa de recolocación.