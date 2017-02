«Tenía miedo de ir al colegio, no quería que el despertador sonara»

Su logro lo lleva grabado en el nombre. Victoria está ganando al acoso. Está venciendo a sus consecuencias. De mirada tímida y rasgos claros, se muestra educada durante la conversación, que se desarrolla en compañía de su progenitora. Mantiene la voz firme al relatar los hechos. No tiene muy claro por qué 'perdió' su adolescencia durante más de un año. Sí sabe que la está recuperando gracias a que habló, a que confesó su sufrimiento a su madre. «Hay que dejar atrás el miedo, abrirse, contarlo y quitarse el peso de encima. Los padres siempre van a estar ahí». El mensaje que lanza es el mismo que el que repiten los expertos: pedir ayuda es el primer paso de la solución.

Su nombre real no es Victoria, pero tampoco es casual. Es una metáfora de lo vivido. Ahora tiene una rutina normal, se relaciona con sus compañeros de Secundaria y sus hábitos son los propios de una niña de su edad. La madre resume con una palabra la situación actual: «Tranquilidad». «Pero no sólo por mi, por ella, por ver que no sufre».

Todo comenzó al final de la Primaria. «Empezaron a meterse conmigo. Llegué a pensar que era culpa mía. Hubo insultos, me decían que no tenía valor, me esperaban en la fila y cuando subíamos se metían conmigo en el pasillo. En el patio me tiraban el almuerzo a la basura, y una vez me empujaron. Cuando junto a las amigas se lo dijimos a un profesor, nos dijo que eran cosas de niños», explica la adolescente.

La madre empezó a sospechar cuando la niña, de normal habladora y abierta, se encerró en sí misma. Tampoco entendía que le desapareciera material. «Estaba seria, comía menos, se metía en su habitación, se quejaba de dolores de estómago. Llegó el día en que no se levantó, decía que se encontraba mal, que le dolía la cabeza y la barriga. Al día siguiente lo mismo. Al final la convencía, pero me llamaba a mediodía para que la recogiera. Hasta mis padres hablaron con ella. Estaba arisca, contestona. A la mínima saltaba. Los insultos me los trasladaba a mí», explica la progenitora.

Al final Victoria habló. «Explotó. Me decía que tenía vergüenza de contarlo, de lo que podía pensar de ella». Entonces empezó la lucha de la madre. Reuniones con tutores, dirección del centro y promesas de que estarían encima de la situación. Pero pocas cosas cambiaron. Entretanto el rendimiento de la niña cayó en picado, hasta el punto que tuvo que repetir curso. Aunque la idea inicial fue mantenerla en el centro, el acoso continuó por vía telefónica durante el verano, con «insultos bestiales impropios hasta de un adulto». Al final se trasladó.

Hubo denuncias judiciales, archivadas al tratarse de menores de 14 años, inimputables. El asunto también llegó a la conselleria, que al final le comunicó que al haber cambiado de centro no se podía continuar investigando. El siguiente curso también fue duro, pero por las secuelas. «Temía que me pasara lo mismo», explica la niña, a la que se le diagnosticó un estado de ansiedad y depresión que derivó en muchas faltas de asistencia, lo que provocó que la familia tuviera advertencias de los servicios sociales por absentismo. «Gracias a que Avalcae medió y nos ayudó muchísimo salvamos la situación», señala la madre.

Al final Victoria promocionó y pasó a la ESO, lo que le ha servido para avanzar en su recuperación. «Me junté en el patio con un grupo de chicas y nos hicimos amigas», explica, antes de que la madre puntualice que «ya no se siente desplazada». La niña asegura que ahora se levanta con ganas de ir a clase. «Entrar en el colegio ya no es lo mismo que antes, cuando tenía pánico y no quería que sonara el despertador», dice con gesto risueño, consciente de que la alarma también le indica que la pesadilla ya ha acabado.