Las últimas elecciones municipales tiñeron de rojo el cinturón de l'Horta tras años de gobiernos del PP. Pese a que los populares ganaron en muchos de los municipios, los pactos electorales de las fuerzas de izquierda arrebataron la mayoría de alcaldías a la formación azul, que solo conserva cuatro feudos en la comarca: Alfafar, Massanassa, Emperador y Lloc Nou de la Corona.

Ahora, rozando el ecuador de la legislatura, muchos de estos municipios han iniciado la cuenta atrás para cambiar las varas de mando, tal y como marcan algunos pactos de gobierno entre las formaciones progresistas. Mientras que algunos primeros ediles aprietan el acelerador en sus políticas antes de abandonar el cargo, en otros, la inestabilidad entre los socios de gobierno podría quebrantar las promesas iniciales, ante el miedo a que el ejecutivo vuelva a caer en manos del Partido Popular.

El pacto en Xirivella se formalizó apenas unas horas antes del pleno de investidura y tras varios enfrentamientos sonados en la negociación. Finalmente, la alcaldía recayó, in extremis, en el candidato socialista Michel Montaner, que tras año y medio de gobierno cederá la vara de mando a Compromís.

«Hemos tenido desencuentros, pero hemos trabajado en bloque», aseguró el primer edil. Su herencia política se cierra con sonadas polémicas como la prohibición dels bous al carrer, que le ha costado una querella por parte de las agrupaciones taurinas. «Prometimos someter este asunto a participación y lo hemos cumplido, estamos satisfechos», apuntó. Ahora su sustituto, Ricard Barberá, liderará algunas de las grandes batallas del ejecutivo actual. «La llegada del metro o la paralización de la ampliación de la V-30 son luchas irrenunciables», manifestó el todavía alcalde.

Diferente es la situación en Puçol, donde los enfrentamientos entre el PSOE y Ara Puçol podrían hacer peligrar el pacto que establece el relevo en la alcaldía de la localidad. Actualmente Enric Esteve, de Compromís, ostenta el cargo de primer edil hasta la mitad de la legislatura. Sin embargo, la negativa de la marca blanca de Podemos a apoyar a Dolores Sánchez podría mantener en el cargo a Esteve dos años más. «Cumpliremos el pacto, siempre y cuando el gobierno no acabe en manos del PP», explicó el regidor. Por su parte, desde Ara Puçol aseguraron que «lo debatiremos en nuestra asamblea, pero nosotros no hemos acordado nada con el PSOE y a priori no vamos a apoyarles».

En Bonrepòs, el alcalde del PSOE, Rubén Rodríguez, también deberá ceder la primera línea del gobierno a Rosella Antolí, la portavoz de Compromís. «Ha sido un pacto idílico, somos la envidia de los municipios», aseguró el actual alcalde. «Esto es como un matrimonio, tienes tus diferencias, pero lo importante es el interés general de la ciudadanía».

El regidor saca músculo de su gestión económica en su corto mandato. «Hemos reducido la deuda, bajado el IBI y hemos conseguido ayudas de la Diputación», detalló Rodríguez. «Pero aún quedan grandes proyectos para hacer, como la reforma del nuevo almacén municipal», manifestó. De la misma manera y de acuerdo con el pacto alcanzado por las formaciones de PSOE, Compromís y Empoderem Massamagrell, el socialista Paco Gómez abandonará su cargo al cumplir dos años de legislatura, momento en el que pasará la alcaldía a Pep Galarza de Compromís.

Entre las promesas del acuerdo programático se encuentra llevar a cabo una auditoría de la deuda, una bolsa de trabajo rotativa, la inauguración del Espacio Joven, la apertura de una escuela para niños y la creación de un periódico local. Será Galarza el que intente cerrar el mandato completando todas las promesas.

Primeros relevos

Estos no serán los primeros regidores que cederán su asiento en la comarca. Durante el primer año y medio de legislatura, varios han sido las localidades que han vivido cambios en su ejecutivo. Es el caso de localidades como Rocafort, Godella, Sedaví, Massalfasar o Paterna.

En algunos casos estos movimientos han venido marcados por los acuerdos de legislatura. En otros, la inestabilidad de los acuerdos ha provocado un vendaval en la política municipal. Asimismo, en ciertas localidades los equipos han sumado socios en el consistorio.

Sedaví fue el municipio que abrió el mapa de cambios consensuados. El tripartito de PSOE, Compromís Per Sedaví y Sí Se Puede Sedaví permitió al socialista José Francisco Cabanes gobernar durante un año. Ahora el cargo recae sobre Josep Ferrán Baxaulí.

En localidades como Rocafort, la imposibilidad de aprobar los presupuestos de 2016 forzó la salida de la alcaldesa del PSPV, Amparo Sampedro, cuyo puesto recayó en Víctor Jiménez, del mismo partido. También en Godella la misma situación obligó a la alcaldesa, Eva Sanchis, a expulsar del cuatripartito municipal a Canviem entre tots.

Diferente es la situación en Paterna, donde el PSPV sumó recientemente a Compromís a su equipo de gobierno. La negociación entre ambos tardó en llegar ante las diferencias de criterios con asuntos de calado como el proyecto Puerto Mediterráneo.