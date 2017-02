«El niño tiene la autoestima por los suelos»

El relato de la madre de Israel (nombre ficticio) es dramático. Los hechos comenzaron en su primer colegio, en los cursos intermedios de Primaria. «Cuando el niño es especial y ves que no tiene defensa el dolor es inmenso», señala. Sufre un retraso madurativo, y su peculiaridad hizo que «fuera rechazado por la clase». Llegó un momento en que fue golpeado por varios compañeros, por lo que fue trasladado de centro. «Nos dijeron que había sido cosa de niños». En la nueva escuela la situación no mejoró. Según la madre, un alumno conflictivo la tomó con él, hasta el punto de que en una ocasión, en los baños, lo vieron con los pantalones bajados y con el agresor detrás. «El centro no ha actuado bien. Ni lo llegaron a expulsar. Fui a denunciar y me dijeron que no había nada que hacer. A mi hijo le toca pasar a la ESO, pero no está preparado. Tengo pánico al cambio y que todo se vuelva a repetir», explica. «Tiene la autoestima por los suelos. Y las consecuencias en la familia están siendo dramáticas», relata.