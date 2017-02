«Le cuesta confiar en la gente»

Natalia (nombre ficticio) tenía once años cuando sufrió acoso por parte de un compañero de aula, especialmente a través de mensajes de móvil que borraba por miedo a las amenazas, hasta que su madre los detectó. «Empezó con fotos y textos subidos de tono, muy feos. Y llegaron los insultos, con lenguaje propio de un adulto», explica su progenitora. Se trata de otro caso en vías de superación, tras el habitual cambio de centro, aunque quedan secuelas. «A la niña le cuesta hacer amigos y confiar en la gente, incluso en sus profesores pese a que la atención que recibe ahora es impecable. Cuando tiene alguna recaída están encima de ella. Pero quiere que la lleve y la recoja siempre del centro», añade.

Tras tener constancia de lo que sucedía, contactó con el centro, la otra familia y la inspección. Al no quedar satisfecha con las soluciones planteadas, denunció. El resultado fue el habitual en menores de 14 años. «La niña no dormía por las noches, tenía que quedarme con ella. Hasta puse una esterilla para mí. Le dolía el estómago, cogió miedo a ir al colegio, no salía de casa y en los estudios bajó mucho su rendimiento. Incluso llegó a autolesionarse. Se aisló. Y eso que era una niña risueña», añade la madre, antes de recordar que tuvo que pedir ayuda especializada para 'recuperar' a su pequeña, que ve como un «respiro» que el acoso haya dejado de ser un tema tabú. «Ve que se hacen cosas, que hay campañas y programas. Se siente identificada con los casos que salen», señala.