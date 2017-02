Tráfico anuncia ventajas legales aún por regular para coches ecológicos en Valencia

Posiblemente usted sea uno de los miles de valencianos que en estos días ha recibido una carta de la DGT distinguiendo su vehículo con una pegatina al pertenecer al 50% de los menos contaminantes de España. Y, como es lógico, se habrá ilusionado al leer ese párrafo de la misiva de Tráfico en el que asegura: «Las autoridades locales identificarán de forma rápida su vehículo y, en su caso, podrán permitirle disfrutar de ventajas o incentivos previstos en cada momento, ya sea en el ámbito fiscal, en el de la movilidad o en la regulación de párkings», entre otros.

En la Concejalía de Movilidad, bajo el mando de Giuseppe Grezzi, el asunto ha llegado por sorpresa pese al consabido talante ecologista de Compromís. Según confirmaron ayer en el departamento, «no hay de momento ventajas previstas, aunque se estudiarán». A consultas de este diario, tampoco la Policía Local confirmó ayer haber recibido ninguna instrucción referida a los coches con distintivo ecológico. Así, el Ayuntamiento de Valencia sólo dispone hasta la fecha de ventajas fiscales para vehículos poco contaminantes a través de las ordenanzas que ya existían antes del reparto de distintivos.

Según fuentes de la DGT, en la Comunitat Valenciana existen algo más de 3,6 millones de vehículos, de los que 1,5 están clasificados como poco contaminantes en las cuatro categorías establecidas (CERO, ECO, B y C). Pese al supuesto desconocimiento aludido por la concejalía de Grezzi, Tráfico informó públicamente en octubre del año pasado del envío de cuatro millones de estos distintivos por toda España, entre ellos los 204.000 del tipo B y C destinados a la provincia de Valencia. Los conductores de Castellón y Alicante aún tendrán que esperar, pues sólo han llegado adhesivos a la Comunidad de Madrid y a las provincias de Valencia, Barcelona, Granada y Sevilla.

Dos leyes esenciales

Según explican fuentes del Ministerio del Interior, las ventajas para estos coches, ya sean dinerarias o de circulación, son un requisito legal. La ley 34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera marca que «las administraciones públicas promoverán la fiscalidad ecológica». Al mismo tiempo, el Real Decreto 339/1990 de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial atribuye a los municipios «la restricción de la circulación a determinados vehículos en vías urbanas por motivos medioambientales». Los distintivos ya están llegando por carta a los valencianos y la Concejalía de Movilidad no tiene preparada ninguna ventaja para los vehículos más respetuosos con el medio ambiente. «Aquí no tenemos restricciones», corroboraron en el departamento municipal de Grezzi.

Ni en materia de uso de carriles. Ni en horarios. Ni en estacionamiento. Ni en multas. «Por ahora el Ayuntamiento no ha hecho nada. Lo de los distintivos lo acabamos de conocer por los ciudadanos, pues la DGT no había contactado con nosotros. Pero es muy interesante. Es una herramienta que se trabajará en el futuro», valoran.

Descuentos ya vigentes

La ordenanza del impuesto municipal de circulación sí ofrece ventajas para vehículos poco contaminantes. Pero fuentes de la Concejalía de Hacienda revelan que eran ya anteriores al reparto de distintivos y que, a efectos fiscales, la pegatina en cuestión no es de utilidad práctica para el departamento. Como resulta obvio, el consistorio no emite sus cargos impositivos mirando las pegatinas de la luna de los coches.

Por ejemplo, los vehículos híbridos gozan de una bonificación del 75% en la cuota del impuesto municipal. Son los menos frecuentes. Tráfico contabiliza algo más de 1.600 en toda la Comunitat. La misma rebaja se prevé para los turismos nuevos «que usen como carburante gas natural licuado del petróleo o comprimido». Por último, también hay un alivio del 30% durante tres años para coches de nueva matriculación posteriores a enero del año pasado que funcionen con gasolina sin plomo y con un grado bajo de emisión de CO2.

Viajamos a la Generalitat en busca de las anunciadas ventajas del distintivo y sólo las hallamos en un futuro sin fecha. Esta es la explicación de la Conselleria de Medio Ambiente: «Esta actuación de la DGT servirá para el diseño de los planes de mejora de la calidad del aire urbano». Será útil, añaden, «para tomar medidas respecto a la circulación de vehículos por la ciudad en función de su potencial contaminante», por ejemplo «que los coches no ecológicos tengan restringido el acceso a zonas con niveles elevados de contaminación». Y apostillan: «Es un tema sobre todo municipal». En la Diputación tampoco hay ningún plan de ventajas o descuentos para los coches 'verdes'. Tampoco en fiscalidad autonómica.

Llegados a este punto, se preguntará usted: «¿Entonces, de qué me sirve esta pegatina que me mandan?». De momento, de bien poco. Péguela si quiere. No es obligatoria. Si va por carreteras de Madrid, Barcelona o Granada podrá usar los escasos carriles bautizados como VAO y reservados a autobuses. Y aún así, con matices. Los coches CERO podrán hacerlo siempre, pero si su vehículo es ECO, C o B, la inmensa mayoría, «solamente cuando en los paneles de mensaje variable se indique tal extremo y con el adhesivo», según Interior.