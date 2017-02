75 municipios de la Comunitat Valenciana irán a Bruselas contra la limitación de usos en el litoral

Cientos de valencianos se han encontrado casi por sorpresa con que el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) bloquea ciertos usos de sus propiedades en una línea de hasta dos kilómetros desde el mar sin ningún tipo de indemnización.

El plan, presentado por la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, fue aprobado el pasado mes de noviembre y esta misma semana ha terminado el periodo de alegaciones. Tanto hosteleros como particulares y el Partido Popular las han hecho llegar a la Conselleria.

El jueves por la noche el PP valenciano mantuvo un encuentro con cerca de 500 perjudicados de todo el litoral en Oliva para orquestar una estrategia. Una de las conclusiones de los afectados (de 75 municipios de la Comunitat, 32 de ellos en la provincia de Valencia) fue que el siguiente paso será presentar una queja ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo contra el Pativel. En total la normativa afecta.

Las alegaciones presentadas al Pativel denuncian, entre otros extremos, que la norma autonómica invade competencias municipales y nacionales, además de haber utilizado datos que ya no son válidos, como planes de ordenación urbana que no están en vigor. Además, la cartografía utilizada (1:40.000) impide a muchos propietarios saber si son o no afectados.

De esta forma, los dueños de viviendas, masías u otras instalaciones (gasolineras, invernaderos...) en una línea de dos kilómetros hasta la costa tienen limitada las actuaciones, que en algunos supuestos llegan a prohibir realizar cualquier actividad, según el nivel de protección que se haya acordado.

El objetivo del Pativel es proteger y conservar el litoral, algo sobre lo que tanto hosteleros como populares se han mostrado de acuerdo. Pero en las alegaciones subrayan que se haga bien. Los hoteleros, a través de la patronal Conhostur consideran que no se ha tenido en cuenta la normativa nacional de Costas y proponen el cambio para compatibilizar ambas. Hay que tener en cuenta que la Conselleria otorga máxima protección a una franja de 500 metros frente a los 100 de la ley estatal.

En esta línea, los hosteleros afirman que el Pativel prohíbe cualquier acción a 500 metros de la costa, con lo que anula la directriz del Gobierno central por el que aprueba la presencia de establecimientos hoteleros (chiringuitos). El uso de datos que no están en vigor se aprecia, según la diputada popular Elisa Díaz, claramente en Dénia u Oliva, dos de las localidades más afectadas.

Los populares señalan que entre los errores incluidos en este elemento de planificación se encuentran la utilización de una cartografía que no permite a la gente saber si está o no afectada, con la indefensión que provoca, o la invasión de competencias municipales al declarar qué suelos son o no urbanizables.

Además, apuntan que la UE debe tomar cartas en el asunto, ya que afecta a propiedades de miembros de otros estados que pueden no haberse enterado, con la consiguiente indefensión.