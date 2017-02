Los pacientes de La Ribera esperan 64 días menos de media para ser operados

Aquesta notícia és que és increible. Un hospital no pot tindre una mitjana significativament inferior a la mitjana per que si és així és que s'estan desaprofitant els recursos, no es planifica bé, ho hi ha trampa.

No diu la notícia si el repartiment de la feina és equilibrat, o si la dificultat dels tractaments és la mateixa, o si el tipus de pacient és similar. No diu la notícia si la dotació depersonal o de mitjans és comparable.

Ací del que es tracta és de que la gestió pública pot ser correcta i també exemplar, sent pública. Ficar exemples de bona gestió o mala és una cosa i parlar de públic o privat és un altra.

Com si el que va a un hospital públic anara per a que li tallaren una cama quan el que té és una apendicitis. Dons ni va a ser víctima d'un error mèdic, ni de una mala gestió. Si no han estat ben gestionats els hospitals públics, que isquen els responsables a donar explicacions.