Taxistas del aeropuerto se niegan a cobrar con tarjeta

valencia. «¿Cobra con tarjeta?» «Eh... yo no, pero quizá un compañero...». La imagen de ayer en la parada de taxis del aeropuerto de Valencia se repite casi cada día, como confirman viajeros, taxistas y empleados del propio aeropuerto de Manises. Los taxistas que trabajan en la parada reconocen no tener, mayoritariamente, datáfono para cobrar con tarjeta. De 10 conductores consultados ayer por este diario, únicamente dos reconocieron poder cobrar con tarjeta de crédito y uno dijo que solo si era Visa, lo que reduce las posibilidades a cientos de turistas que usan, mayoritariamente, American Express.

Los taxistas apuntan distintos motivos para esta situación que provoca no pocas expresiones de incredulidad entre los recién llegados a la ciudad. El primero de todos son las comisiones. Una gran cantidad de taxistas, según explican conductores conocedores de la situación, viven día a día con el dinero que sacan de las carreras que hacen durante una jornada laboral, por lo que no pueden permitirse cobrar con tarjeta. Además, las entidades bancarias, lamentan los taxistas, cobran muchas comisiones, y en el caso de tarjetas como la American Express (mayoritaria en Estados Unidos) las comisiones pueden llegar a ser hasta 8 ó 9 veces las que se cobran para las Visas. Todo ello provoca que un viaje a al centro de Valencia que puede costar entre 17 y 19 euros no salga del todo rentable a los taxistas, que insisten en la necesidad de que retornen las tarifas fijas para que tanto ellos como los viajeros sepan a qué atenerse cuando cogen un taxi en el aeropuerto de Valencia.

Además, explican que en determinados puntos de la ciudad de Valencia puede fallar la cobertura del datáfono, lo que implica la imposibilidad de cobrar a los pasajeros. Sea como fuere, lo cierto es que la encuesta en la propia parada desvela que no son muchos los conductores con datáfono disponible... o que no quieren usarlo, como apuntan fuentes expertas: «Diles que vas a hacer una carrera a Castellón y verás cómo lo sacan».

Quejas de pasajeros

Fuentes consultadas en el aeropuerto de Valencia confirman que reciben «a menudo» quejas por parte de viajeros o turistas que descubren que algunos taxistas no quieren cobrarles en tarjeta. «Sí, vienen a Información y nos lo dicen y nosotros les derivamos al metro, no hay otra opción», explicaban ayer desde el aeropuerto.

Este diario comprobó ayer qué ocurre en estas ocasiones. George es holandés y llegó ayer a Valencia en un vuelo procedente de Madrid. Venía de un viaje largo y fue a buscar un taxi, pero comprobó que nadie quería llevarle por querer pagar con tarjeta. Hubo de preguntar cómo llegar a la ciudad por medios alternativos. «Ahora tengo que ir en metro porque no me quieren cobrar», explicó ayer mientras se dirigía a la parada del metro del aeropuerto de Manises.

Lo cierto es que no se forman en el aeropuerto grandes colas. En un momento dado, pueden haber más de una docena de taxis esperando para coger a pasajeros, por lo que independientemente de si el viajero quiere pagar con efectivo o con tarjeta, no hay largos tiempos de espera. Sí que hay pasajeros que han de buscar un coche que se adapte a sus características, como las dos mujeres que ayer a última hora de la mañana tuvieron que preguntar al resto de conductores quién disponía de datáfono para poder cobrarles (el primer coche que estaba esperando no tenía).