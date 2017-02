Empresarios anuncian protestas si el tercer carril no se finaliza en 2018

Los empresarios valencianos vuelven a presentar batalla por el corredor mediterráneo. Tras la ofensiva de actos (hasta nueve) celebrados entre noviembre y diciembre del año pasado, ayer mismo retomaron el pulso a la infraestructura con una reunión organizada por AVE y en la que participaron representantes de organizaciones como la CEV, Cámara de Comercio, Cámara de Contratistas o Ferrmed.

Sobre la mesa, una doble reivindicación: por un lado, la doble plataforma ferroviaria y la necesidad de «iniciar ya sus estudios porque tardará diez años»; y, por otro, que el tercer carril esté acabado en 2018 «si el ministerio cumple sus compromisos, ya que es fundamental para las empresas», según explicó el presidente de Pro-AVE y secretario general de Ferrmed, Federico Félix, que también planteó la necesidad de «romper con la falta de sensibilidad» del Gobierno central.

Por ello, no descartó movilizaciones. «Si no nos hacen caso, tendremos que hacer algún acto de protesta», avanzó Félix. De momento, la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) prepara dos actos reivindicativos en Tarragona (13 de febrero) y en Murcia (14 de marzo), en los que se verá «la unión de todos los sectores, organizaciones y gobiernos», apuntó el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata.

Además, subrayó que los representantes empresariales acordaron trasladar a «los centros de decisión en Madrid» estas peticiones para que el Gobierno «entienda que el corredor mediterráneo es importantísimo para España».

Pérdida de inversiones

También se pronunciaron los representantes de AVA y de la Unió de Llauradors, en referencia a la situación de desabastecimiento vivida en Europa con el última ola de frío. Así, Cristóbal Aguado aseguró que España «necesita con urgencia un transporte ferroviario que mantenga nuestra competitividad», mientras que Ramón Mampel reclamó la infraestructura para evitar que las empresas «se vayan fuera y no lleguen inversiones».

«Si no hay infraestructuras que permitan conectar a los mercados productores con los centros consumidores, Europa tendrá un problema», advirtió el secretario autonómico de Obras Públicas, Josep Vicent Boira, que también participó en este encuentro. A su juicio, de momento, no se percibe «un cambio de sensibilidad en el Gobierno» hacia el corredor mediterráneo. Por ejemplo, sigue sin definirse el proyecto que se implantará entre Castellón y Tarragona.

Fue Boira quien avanzó que Fomento ya ha designado al coordinador del corredor mediterráneo, aunque no se ha producido el nombramiento oficial. Se trata del ingeniero de caminos catalán Juan José Barios Baquero, hasta ahora jefe de la Demarcación de Carreteras de Cataluña, según comunicó el secretario de Estado de Infraestructuras, e Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, a la conselleria.

Un nombramiento que ha generado malestar en el Consell y entre los empresarios al no haber sido consensuado con las autonomías implicadas en el corredor. No obstante, «le vamos a dar un margen de confianza y ahora esperamos los primeros pasos de este coordinador», dijo Boira. Confían, además, en que tenga un papel ejecutivo «y no sólo de altavoz», reclamó el director de los contratistas, Manuel Miñés.