Los animales de la reserva de Valdeserrillas (Benagéber), en situación límite

La situación de los animales en la reserva de Valdeserrillas, en Benagéber, es desesperada, según afirma el director, Carlos Álamo. La caída masiva de árboles provocada por el temporal de nieve y viento de las pasadas semanas han cortado los accesos por tierra hasta la zona, impidiendo a los gestores llevar comida a los animales. Así, desde el pasado 21 de enero, Álamo y su equipo deben llevar la alimentación para los animales en piraguas a través del embalse de Benagéber. "Los primeros días tenía comida acumulada en la zona, pero se está acabando y como hay que cargarla a pie y en piraguas no vamos a poder llevar toda la cantidad diaria que se necesita", apunta el director.

Asimismo, la caída de árboles ha destrozado parte del vallado de la reserva, permitiendo que algunas especies de animales se hayan escapado por el monte, sin que se pueda gestionar esas salidas correctamente. Desde la entidad gestora se han llevado a cabo todas las gestiones a través del Ayuntamiento de Benagéber y la Generalitat para despejar y mejorar los accesos, limpiar los desperfectos y reconstruir el vallado dañado, ya que se trata de una concesión que se desarrolla en un monte público.

Por su parte, la empresa World Natura, gestora de la reserva, no puede afrontar por sí sola la reconstrucción, ni económicamente ni legalmente, ya que no son propietarios del terreno. "Pagamos un cánon al Ayuntamiento de Benagéber pero ellos ya no pueden hacer más. El suministro eléctrico sigue dependiendo de grupos electrógenos desde el temporal y está con eso. Por eso el pasado jueves 26 de enero nos dirigimos a la Conselleria para dejar constancia de la situación", afirma Álamo, quien de momento no ha obtenido respuesta.