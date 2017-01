La carretera registra menos sanciones y más accidentes con víctimas

El actual panorama de repunte de la siniestralidad, tanto en calles de Valencia como en el resto de la Comunitat, va acompañado de un descenso de las multas. Al menos así se desprende de las últimas cifras sobre accidentes de tráfico con víctimas, sanciones y detenidos por delitos de seguridad vial facilitados por Tráfico y el Ministerio del Interior.

LAS PROVINCIAS ya adelantó a finales de año que nuestra región lideraba el aumento de fallecidos en toda España al pasar de las 97 víctimas mortales de 2015 en carretera a las 119 del año pasado. Pero si abrimos el foco la realidad es todavía más preocupante. A lo largo del año pasado se produjeron en la región 7.852 accidentes con víctimas, ya sean muertos o heridos, tanto en carreteras como en ciudad. Se trata de la cifra más elevada de los últimos seis años y lleva tres consecutivos en ascenso. Visto a pequeña escala significa que prácticamente cada hora hay un accidente en el que al menos una persona acaba herida.

Por contra, las estadísticas de infracciones no parecen indicar que en la Comunitat se conduzca peor. O eso o se detectan menos infracciones. Según datos provisionales de la DGT, el año pasado se impusieron casi 374.000 multas. Son una media de 860 sanciones al día. Pueden parecer muchas, pero es la cantidad más baja desde 2010, año que marcó un techo de medio millón de sancionados en la región.

Y si nos fijamos en las conductas más graves al volante, las que entran ya en terreno delictivo, también se aprecia un descenso. Interior revela que en 2011 casi 5.900 valencianos acabaron detenidos o imputados por delitos de seguridad vial. Graves excesos de alcohol o velocidad, circular sin carné o con los puntos retirados... En 2015, el último año computado por el Gobierno, hubo 4.900 arrestos por estos motivos, una reducción del 16%.

Ángel Rivilla es profesor de formación vial, experto en tráfico y director de 'Más Que Conducir', firma especializada en seguridad vial. «El hecho de que bajen las multas no significa que estemos conduciendo mejor. Creo que somos iguales que hace unos años». Pone el ejemplo de las campañas semanales que realiza la DGT para controlar velocidad, drogas, u otras conductas peligrosas. «Mientras dura el despliegue se ponen menos multas que en el resto del año. El conductor es más cauto cuando se siente vigilado. Los radares son otra prueba. El que reduce a 120 km/h porque sabe que hay radar suele subir a 140 cuando pasa. Por desgracia, ocurre así.».

Menos guardias civiles

Rivilla constata el descenso de multas en la Comunitat. Y lo achaca a «una menor presencia de guardias civiles por jubilaciones o bajas que no se cubren». En su opinión, sería necesario aumentar su número en la Comunitat. «Ya no para multar más, sino porque con la simple presencia de agentes el mal conductor se modera. Y quien es responsable al volante no debería temer la presencia de la Guardia Civil».

Rivilla vincula el imparable aumento de la siniestralidad a que hay más desplazamientos y nuestra región es un punto de mucho tránsito, tanto turístico como industrial. «En la Comunitat se aprecian tres etapas muy claras. Un ascenso de movimiento de vehículos entre 1999 y 2007, un descenso en picado hasta 2013 por la crisis y una rápida recuperación desde entonces que sigue al alza», razona. El tráfico en carreteras del Estado a su paso por la Comunitat se ha recuperado a niveles de 2005.

El experto también incide en el mayor riesgo que entraña el mal mantenimiento de algunos vehículos. «Los reventones de neumáticos de camines en la A-7 se cuentan por miles al cabo del año», cita como mejor ejemplo. «Es un problema diario y un riesgo continuo».

Ana Novella es la voz de las víctimas al frente de Stop Accidentes. Aboga por penas más duras para los infractores que acaban con vidas, las ponen en serio riesgo o causan heridos graves. Se queja de que «tras la última reforma del Código Penal se están dando casos de accidentes que acaban catalogados como delitos leves pese a haber fallecido a una persona».

U otros que «comienzan por la vía penal, pero se archivan y la víctima sólo puede aspirar a la vía civil con el gasto económico que eso conlleva». Novella también reclama «más presencia policial y, en especial, una ampliación de efectivos en la Guardia Civil».