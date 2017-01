Las aulas registran un millar de agresiones entre alumnos en un año

Sin alcanzar la gravedad del acuchillamiento de Villena, colegios e institutos de la Comunitat fueron escenario el pasado curso de casi un millar de agresiones y amenazas entre alumnos. Así se desprende de los datos que ofrece el Registro Central de Incidencias de la Conselleria de Educación, referidos al periodo entre septiembre de 2015 y mayo de 2016.

Los casos de agresiones y amenazas entre alumnos copan hoy en día la mayoría de incidentes que se producen en los colegios valencianos. De acuerdo con el documento autonómico, durante todo el curso se produjeron 2.538 notificaciones de incidentes de todo tipo por parte de los centros a Educación. Y esos 913 casos de maltrato físico o amenazas entre estudiantes suponen un 36% del total. Uno de cada tres asuntos.

Le siguen en importancia los ataques a los profesores, con un 29% de los casos. Un 3% corresponden a episodios de violencia de género y la mayoría se dieron en la provincia de Alicante. También se detectaron 304 situaciones de acoso escolar, tanto directas como a través de internet y sus múltiples posibilidades: chats, redes sociales, mensajes, vídeos colgados en la red... Los problemas relacionados con drogas apenas llegan al 2%. En cuanto al escenario de los incidentes, algo más de la mitad se produjeron fuera de las aulas y el resto, entre las paredes de colegios o institutos.

El Ministerio de Sanidad y Unicef también ponen el foco sobre el problema en las estadísticas de Infancia en Datos. De acuerdo con sus últimos análisis, que datan de 2014, un 10,5% de la población valenciana de entre 11 y 18 años sufrió maltrato físico «entre iguales» en el colegio o en el instituto alguna vez durante los dos últimos meses. Atendiendo a la población de la región en esta franja de edad, más de 38.000 escolares habría sido víctima de violencia entre compañeros, una cifra mucho más elevada que la que consta en el registro de Educación.

Y si atendemos a todos los porcentajes regionales, la Comunitat aparece en séptimo lugar de España en cantidad de víctimas. Le superan autonomías como Cataluña, con algo más de un 12% de jóvenes afectados por el problema, Madrid, con un porcentaje próximo al 11%, Canarias o Baleares, según Infancia en Datos.

1.700 detenidos en España

El último anuario estadístico de Interior refleja que más de 1.700 menores fueron arrestados durante 2015 por delitos de lesiones en España, ya sea dentro o fuera de las aulas. A diferencia de lo que sucede con los adultos, el Gobierno no cuenta con datos autonómicos sobre menores detenidos por agresiones.

El apuñalamiento de Villena ha causado conmoción entre las asociaciones en defensa de los niños. Save the Children insistió ayer en que la prevención y detección de la violencia en el entorno escolar «deben ser una prioridad en los planes educativos». Estima que «deben destinarse los recursos económicos y profesionales necesarios para acabar con la violencia en la escuela».

La ONG asegura que un 8% de los estudiantes de la Comunitat afirma sufrir acoso escolar, «una forma de violencia que tiene unos efectos devastadores en la infancia y en algunas ocasiones puede derivar en sucesos como el de ayer o, a veces, incluso en el suicidio».

Según su informe 'Yo a eso no juego', la mitad de los escolares valencianos reconoce haber recibido insultos en el entorno escolar. Y uno de cada cuatro, golpes físicos. «Estas situaciones no siempre son casos de acoso escolar», matiza la organización, «pero dibujan una realidad preocupante». Resaltan que la violencia en el colegio «no es un juego de niños y no podemos permitirlo ni justificarlo».

Save the Children lanza una reflexión más profunda. «Como sociedad estamos fallando si hay niños en nuestro país que llegan hasta el apuñalamiento de sus compañeros o hasta el suicidio», advierte Rodrigo Hernández, responsable de la entidad en la Comunitat.

La ONG reclama que la erradicación de la violencia escolar «sea una prioridad de los planes educativos». Tanto en un futuro Pacto Nacional por la Educación como en las leyes autonómicas. Exigen «la formación adecuada del profesorado en detección y prevención de casos y una asignatura específica en las enseñanzas mínimas de la educación obligatoria». Por último piden que se garantice «la presencia de psicólogos o psicopedagogos especializados» en cada centro y «una lucha integral ante todas las formas de violencia contra los niños, con el eje de una Ley Orgánica».