El Síndic de Greuges insta al Consell a revisar expedientes de menores de 0-6 años en centros de protección

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, ha recomendado a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas la revisión de todos los expedientes de menores de entre cero y seis años que actualmente permanecen en los centros de protección, promoviendo la finalización del internamiento a través de las medidas que procedan en cada caso, como reagrupación familiar o acogimiento familiar en sus distintas modalidades, según ha informado la institución en un comunicado.

Cholbi también ha insistido en la "necesidad imperiosa" de desarrollar la modalidad de acogimiento familiar especializado y profesionalizado como forma de reducción y eliminación del acogimiento residencial de menores de 0-3 años y progresivamente a los menores de cuatro a seis años.

El defensor del pueblo valenciano comparte con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que el diseño técnico y aplicación práctica de esta modalidad resulta "de compleja aplicación". Por ello le sugiere que tenga en cuenta las regulaciones y buenas prácticas llevadas a cabo en otras comunidades autónomas y que las adecue a la realidad de la Comunitat para su implantación.

Así consta en una resolución que ha hecho pública el Síndic de Greuges sobre acogimiento familiar y residencial de menores de cero a seis años en la Comunitat Valenciana. Una investigación que el defensor valenciano inició de oficio tras la entrada en vigor en julio de 2015 de la nueva legislación que regula el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

De la información remitida por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en su último informe en noviembre de 2016 se desprende que en la Comunitat Valenciana hay un total de 426 familias de acogida para niños de cero a seis años, de las cuales 80 de ellas están disponibles para acoger.

Sin embargo, en el mismo documento la Conselleria comunicaba al Síndic que había 83 menores en acogimiento residencial; 39 de ellos en la franja de edad de cero a tres años y los otros 44 en la franja de cuatro a seis años.

De acuerdo con la Administración, señala el Síndic, la mayoría de ellos presenta alguna necesidad especial o discapacidad que precisan de una intervención individualizada por lo que la inclusión en programas de acogimiento familiar "puede resultar difícil o complejo".

Otras razones que alega la Conselleria para tener a menores de estas edades en acogimiento residencial son la unión con el grupo de hermanos, haber pasado por fracasos en adopciones o acogimientos familiares previos, la proximidad al domicilio familiar, o bien por tratarse de bebés que se encuentran junto a sus madres en centros de protección, o por tener un pronóstico claro de reunificación familiar.

Sobre este particular, el Síndic recuerda que "la legislación vigente es tajante sobre esta cuestión" y establece que no se acordará el acogimiento residencial a menores de tres años excepto en casos de imposibilidad, debidamente acreditada. En cualquier caso, el acogimiento residencial de estos menores "no podrá tener una duración superior a los tres meses", ha manifestado.

Visitas a centros

Sin embargo, y aun siendo contraria a la legislación vigente, la Administración admite que la medida de acogimiento residencial de menores de cero a seis años sigue siendo utilizada. Además, en el curso de la tramitación de la queja, el Síndic visitó algunos de los centros en los que se encuentran los menores y comprobó in situ que se estaban produciendo ingresos prolongados superiores a los tres meses previstos en la ley.

También comprobó que ninguno de los menores tenía reconocimiento oficial del grado de discapacidad --solo en un caso se estaba preparando la documentación para presentar en el centro de valoración-- ni enfermedad grave que requiriese tratamiento médico especial; por lo que "en ocasiones el propio equipo de centro no compartía la permanencia del menor en el mismo al considerar viable el acogimiento familiar".

En su resolución, además de hacer recomendaciones, el Síndic aplaude la medida adoptada por la Conselleria de Igualdad de equiparar las prestaciones económicas asignadas a las familias acogedoras, independientemente de que se trate de familia educadora o familia extensa, así como el aumento presupuestario para esta partida en el presupuesto del 2017.

Cuestiones importantes por abordar

No obstante, la institución considera que quedan "algunas cuestiones importantes por abordar", algunas de ellas con carácter "urgente", como la adecuación de la normativa autonómica a la normativa estatal en materia de protección a la infancia y adolescencia o la elaboración de un Plan Autonómico de Protección a la Infancia, puesto que el anterior quedó sin vigencia en el año 2010.