Piden que los juzgados abran por la tarde y los sábados

valencia. Los juzgados valencianos deberían abrir por las tardes y también los sábados por la mañana. Así lo cree la gran mayoría de los encuestados (el 95% y el 80%, respectivamente) que han participado en el estudio Percepción Actual de la Administración de Justicia en Valencia: Encuesta y Propuestas Ciudadanas, elaborado por la Universitat de València a raíz de un convenio de colaboración suscrito con la Federación de Asociaciones de Vecinos, a través de 433 entrevistas a residentes en la provincia.

En la presentación del informe participó ayer el presidente de la Audiencia de Valencia, Fernando de Rosa, quien recordó que la Administración de Justicia trabaja las 24 horas gracias a los juzgados de guardia. Sin embargo, sobre esta propuesta ciudadana de flexibilización de horarios, De Rosa señaló que «no nos cerramos a nada» y que la trasladará a la Conselleria de Justicia.

El estudio, que ha contado también con la colaboración de las asociaciones de consumidores Avacu y UCCV, no deja en buen lugar a este servicio público, puesto que el 94% considera que la justicia no funciona bien y es lenta, mientras que otro 97% opina que se deberían destinar más recursos (personal, tecnológicos, infraestructuras, etc.). Sin embargo, los usuarios tampoco ponen demasiado de su parte, puesto que sólo un tercio reconoce que lee lo que firma en el marco de un proceso judicial. El lenguaje jurídico no ayuda, puesto que cerca de la mitad reconoce que lo no entiende.

Además, uno que cada tres dice que no recibe el mismo trato que en el resto de servicios públicos, únicamente el 15% ha utilizado la justicia gratuita y el 60% sintió falta de intimidad en el proceso judicial.