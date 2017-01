Familias numerosas pierden ayudas por el retraso del Consell al conceder el carné

«No es de justicia que las familias numerosas de nuestra comunidad se queden durante seis meses sin los beneficios económicos que tienen por ley. Se les está paralizando la deducción de familia numerosa (unos 100 euros al mes) el bono social del suministro eléctrico (hasta el 25% de descuento en la factura), las bonificaciones en las matrículas universitarias y el acceso a los descuentos en el bonobús o el metro, entre otros beneficios. Estamos hablando de un dinero que para muchas familias supone no llegar a fin de mes. Y ya llevamos tiempo con este problema». Así resumía el miércoles Celia Chavero, presidenta de la Federación de Familias Numerosas de la Comunitat (Fanucova), la situación por la que está atravesando este colectivo por los retrasos de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a la hora de tramitar el título que certifica la situación de familia numerosa.

La demora, según indicaron desde Fanucova y confirmaron algunos afectados, se extiende ya a unos seis meses. Todavía hoy siguen pendientes de resolución definitiva solicitudes presentadas el pasado mes de julio, por lo que se supera con creces el máximo legal, fijado en tres meses.

«En febrero nos van a quitar el bono social» Javier, vecino de Valencia, no sale de su asombro. Tiene dos hijos, uno de ellos con Síndrome de Down, por lo que es beneficiario del carné de familia numerosa (si uno de los hijos tiene una discapacidad igual o superior al 33% se concede aunque sólo sean dos hermanos). Previamente a renovar este título, tuvo que hacer lo propio con el de discapacidad de su hijo. «¿No se dan cuenta de que la situación de mi hijo no va a variar?», se pregunta. A mediados de septiembre solicitó este certificado de su pequeño, aunque hasta noviembre no le llegó. Tras ello, volvió a la Administración con la ilusión de que la renovación de la tarjeta de familia numerosa sería automática, puesto que no había variado ni un ápice su situación. «Nos advirtieron que tardarían por lo menos dos o tres meses, así que recargamos a tope el bonobús y el bonometro. Sin embargo, se nos termina y el carné nuevo no llega». Javier lamentó también que el miércoles mismo recibió una comunicación de su compañía eléctrica en la que le advertía que el próximo mes de febrero le retirarán el bono social, que le supone un descuento del 20% en el recibo de la luz. «Vamos a presentar una reclamación a la conselleria», señaló.

El problema se ha agravado porque la solución provisional planteada por la conselleria no ha dado sus frutos. La Generalitat, consciente de estos retrasos (en noviembre llegaban a cuatro meses), remitió una carta a todos los organismos implicados (ayuntamientos, universidades, empresas, etc.) en la que les pedía que mantuvieran los beneficios a estas familias que simplemente presentaran el documento que acreditaba que habían solicitado el título o su renovación. Sin embargo, la decisión final era de cada entidad a la hora de aplicar o no los descuentos previstos para este colectivo. Buena parte de estos organismos y empresas, según indicaron ayer desde la federación y familias afectadas, no están aceptando esta recomendación autonómica, por lo que las familias afectadas están perdiendo estos beneficios. «Todos los días nos está llamando muchísima gente a la que nos les llega el nuevo carné y que la hoja de solicitud no la están aceptando en muchos organismos», apuntaron desde la entidad. En esta línea, explicaron que buena parte de estos organismos entiende que, si concedieran los beneficios únicamente presentando la solicitud, se exponen a tener que reclamar su devolución si, finalmente, el usuario no cuenta con los requisitos para la obtención del título de familia numerosa.

El problema nace en julio de 2015 con el cambio en la normativa que amplía el número de posibles beneficiarios, pero también la necesidad de que se acrediten periódicamente el cumplimiento de ciertas condiciones, por lo que prácticamente se ha triplicado el número de renovaciones y de nuevas solicitudes.

Sin embargo, según indicaron desde Fanucova, el personal autonómico encargado de llevar a cabo estos trámites no ha crecido en la misma medida y, en la actualidad, una única funcionaria es la encargada de realizar esta tramitación, por lo que «si se va de vacaciones o se pone enferma, no la cubren con más personal», de ahí el incremento de las esperas.

Igualdad achaca los retrasos al veto impuesto por el Gobierno central para ampliar plantillas

A estas dos circunstancias se une también el cambio de imagen que la conselleria ha querido impulsar en los carnés. Hasta ahora, estas tarjetas contaban con la imagen dibujada de una pareja (hombre y mujer) y tres niños. Sin embargo, Igualdad ha querido que, a partir de ahora, la imagen sea la de varios cepillos de dientes de colores. Este cambio, por contra, ha repercutido también en el colectivo. «Los nuevos carnés se deterioran y los datos aparecen borrosos porque, al parecer, las impresoras no están preparadas para los nuevos soportes, por lo que los tienen que hacer de nuevo», apuntaron desde la federación, que instan a las familias afectadas a presentar una reclamación cuando se supere el plazo legal de tres meses para obtener el certificado.

Por su parte, la presidenta de Fanucova destacó que, para resolver la situación, «todo pasa por poner más recursos en las direcciones territoriales, actualizarse a los sistemas informáticos de hoy en día, que se puedan hacer los trámites telemáticamente como se hacen en Madrid y que de verdad sean conscientes de los grandes perjuicios que están ocasionando a nuestro colectivo».

Desde la conselleria indicaron que el principal problema que existe es la falta de personal que afecta al conjunto de la Administración, y que viene motivada por el mandato que existe del Gobierno central para limitar la ampliación de las plantillas funcionariales, así como para reponer las bajas que se van produciendo por jubilación, u otros motivos.

«A pesar de los recortes, desde la conselleria se está haciendo un esfuerzo, se ha reforzado plantillas de las direcciones territoriales, y se ha pedido que éstas sean consideradas centros de atención directa, lo que obligará a que se cubran las bajas que puedan producirse», añadieron.

En cuanto a las conversaciones con las entidades colaboradoras para que mantengan los descuentos y beneficios a las familias pendientes de renovación, «se está en contacto continuado con ellas para que mantengan sus compromisos en los distintos ámbitos», resaltaron.