El Ayuntamiento pide a Costas cooperación en la Casbah

La contienda por la asunción de responsabilidades sobre los desperfectos ocasionados por el virulento temporal marítimo en la urbanización de la Casbah sigue sin llegar a buen puerto. Ayer se reunieron en el lugar en cuestión concejales del Ayuntamiento de Valencia, vecinos y la secretaria de Estado de Medio Ambiente, María Rodríguez. Sin embargo, el encuentro sólo sirvió para perfilar una posible reunión, que tendría lugar la semana que viene, y no para postular soluciones inmediatas, tal y como reclamaban los afectados. Por su parte, el Ayuntamiento propuso a la Demarcación de Costas financiar juntos las obras del paseo.

No obstante, si la colaboración no se materializase, los técnicos están contemplando un plan de actuación que garantice la defensa y los derechos de los vecinos. En este sentido, el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, volvió a recordar que no se trata de un problema vial como apuntó Costas en jornadas anteriores, y que en 2010 el Consistorio ya asumió la reconstrucción del muro, por lo que el problema necesita de actuaciones a medio y largo plazo y no «parches».