Admitida la denuncia contra la concejal de Catarroja que jaleó la muerte de Víctor Barrio

La concejala de Guanyar Catarroja, Datxu Peris, se enfrenta a una demanda civil presentada por la familia de Víctor Barrio, por sus declaraciones en las redes sociales tras el fallecimiento el torero en el ruedo, en las que consideraba como «aspecto positivo» que «ya ha dejado de matar». Un juez ha admitido a trámite la denuncia por el derecho al honor de la Fundación del Toro de Lidia (FTL), en representación de la mujer y padres del torero, aunque la implicada afirma «no tener ninguna notificación oficial» al respecto.

«No puedo sentirlo por el asesino que ha muerto más que por todos los cadáveres que ha dejado a su paso mientras ha vivido», fue una de sus frases, que hicieron que la familia de Barrio interpusiera una demanda contra la edila porque la publicación «tuvo una gran repercusión mediática», como afirman, «al ser un cargo público» ya que todos los medios de comunicación nacionales se hicieron eco de las mismas.

Una vez admitida a trámite, según el decreto recibido por la Fundación, la concejala tiene 20 días para contestar a la demanda, una vez le sea notificada, o se le declarará en situación de rebeldía procesal. Desde la FTL, entidad que defiende y promociona la tauromaquia, advierten que seguirán así, «persiguiendo y denunciando los ataques contra los derechos y libertades del sector».

La concejala de Guanyar Catarroja no se desdice de su opinión y se mantiene firme en el comentario que levantó tanta polémica. Datxu afirma que no ha recibido ninguna notificación del juzgado y pone en duda la veracidad de que haya sido admitida a trámite.

«No pensaba que decir lo que piensas podía ser un delito y sigo pensando lo mismo que escribí, que los toreros son unos asesinos», comentaba tras preguntarle por su opinión sobre la supuesta demanda. La concejala no se retracta, pero si entiende que la familia en aquellos momentos «leyó cosas muy ofensivas y es normal que quieran defender a su ser querido, pero yo sólo he dicho la verdad». Datxu ha dejado claro que está dispuesta a declarar ante un juez y defender su postura, y se muestra crítica con la entidad que ha interpuesto la denuncia. «Es irrisorio que me hayan denunciado por atentar contra el derecho al honor porque son ellos los que atentan contra la vida de los toreros con su negocio», comenta. La edil luego suavizo su comentario con la familia: «Me sabe mal que haya muerto, como cualquier otra persona, pero no puedo dejar de decir lo que pienso».

«No es lo más fuerte»

En cuanto a la repercusión mediática, la concejala de Catarroja defiende que utiliza su muro «para expresar mis opiniones» pero que está fuera de su alcance «si alguien lo filtra a los medios de comunicación», y admite que «no es lo más fuerte que he publicado». En su momento, tras la cogida sufrida por Víctor Barrio en julio del año pasado en la plaza de Teruel que le causó la muerte, fueron muchos los comentarios ofensivos que circularon por la redes y el debate entre taurinos y antitaurinos entró en juego.

Datxu fue duramente criticada en los medios de comunicación por su comentario, a pesar de lo que ella saca algún aspecto positivo. «Si esta denuncia sirve para que las voces de los antitaurinos se pueden oír, mejor». El debate vuelve a estar sobre la mesa medio año después de lo ocurrido y habrá que ver como se desenvuelve la concejala en el más que previsible juicio que le espera.