Costas rechaza reparar el muro de la Casbah como exige el Ayuntamiento

La Demarcación de Costas rechazó ayer arreglar el muro de la Casbah como exige el Ayuntamiento de Valencia y recordó al Consistorio que el paseo azotado por el temporal que ha acabado con grandes socavones es un vial de la ciudad y, como tal, su reparación corresponde al Ayuntamiento.

Es la respuesta del Gobierno a las continuas peticiones del tripartito, que insiste en que las reparaciones en la zona debería hacerlas la Delegación del Gobierno al entender que están provocadas por la falta de arena en la playa de la Garrofera. Esta franja de costa se ha visto muy afectada por la ampliación del Puerto de Valencia, que ha reducido la cantidad de sedimentos que traen las corrientes desde el norte y, por consiguiente, ha provocado un avance de la línea de mar casi hasta las mismas casas.

La situación, que ya adquirió tintes casi dramáticos el pasado mes de diciembre cuando el temporal marítimo provocó grandes socavones en el mismo paseo, se descontroló este fin de semana, tras varios días de continuo temporal marítimo, con olas de más de cinco metros de altura. El sábado a primera hora de la tarde cedía el muro y el agua llegaba a las casas. Los bomberos, que revisaron el muro cada tres horas desde hacía varias jornadas, desalojaron a dos familias.

A la espera de que remita el temporal marítimo, que ayer dejó importantes olas todavía en todas las playas de la ciudad, ni Costas ni el Ayuntamiento se ponen de acuerdo en quién ha de adecentar el paseo marítimo de la Casbah, ahora convertido en una zona llena de piedras escarpadas y agua que, según los vecinos, se adentra en el parque natural del Saler y lo saliniza. Desde la Demarcación de Costas recordaron que el dominio marítimo-terrestre, donde ellos tienen competencia, no incluye las calles de la ciudad, y el paseo de la Casbah es, a todos los efectos, un vial de la ciudad, en concreto la avenida Gola de Puchol, correspondiente al código 46012. El delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues, dijo que en la zona intervienen «varias administraciones».

Mientras, desde el Ayuntamiento insisten en lamentar que Costas no ha hecho nada desde hace más de un mes. El Consistorio recordó que el Gobierno tiene dos millones de euros preparados para actuar en las playas de la provincia. Costas lo confirmó ayer y confirmó que parte de ese dinero se destinará a la regeneración de las playas del sur de la ciudad pero que únicamente empezarán a trabajar cuando amaine el temporal, que ayer aún dejaba olas de gran altura en la zona del Saler. «¿Por qué no dijeron que era cosa nuestra hace un mes, cuando les pedimos que actuaran?», se preguntaron ayer fuentes municipales.

La realidad es que mientras el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno no se ponen de acuerdo en quién ha de reparar el paseo marítimo, son los vecinos de la zona los que más sufren los efectos del temporal y los que más prisa tienen en que se regeneren las playas. «No podemos entrar a las casas si no es acompañados de los bomberos y no nos podemos quedar», lamentaba ayer una vecina.

«Lagos» en el Cabanyal

El estado de las playas urbanas no es mucho mejor. La Malvarrosa y el Cabanyal presentaban ayer un aspecto muy desmejorado, con grandes lagunas tanto dentro de la playa como en las plazas cercanas a los restaurantes, ya en el mismo paseo, y tanto la arena como las zonas verdes cercanas a las playas estaban llenas de algas y basura que ha arrastrado el temporal. Las máquinas comenzaron ayer a trabajar para adecentar la zona mientras los hosteleros de la Malvarrosa esperan que la situación mejore a la espera de otro fin de semana en el que se esperan nuevas precipitaciones.