El mar llega hasta las casas de la Casbah tras arrasar el paseo y el muro

Las consecuencias del temporal en las playas de la ciudad han mostrado su peor cara en El Saler y en particular en la urbanización La Casbah donde el mar ha engullido el muro y el paseo marítimo. La desaparición de ambos elementos de protección dejó vía libre a las olas de forma que ayer el agua llegó a las viviendas de primera línea, según el testimonio de vecinos de la urbanización.

En medio de esta situación, que sembró la inquietud entre los afectados, los bomberos de Valencia decidieron ampliar el perímetro de seguridad de la zona afectada, donde las casas se vieron muy amenazadas, aunque no han sufrido daños en la estuctura, tal como confirmaron desde bomberos de Valencia. Además, la Policía Local dispuso de una patrulla de vigilancia permanente.

«El muro ha desaparecido», aseveró uno de los vecinos de La Casbah. A esta declaración añadió que la desaparición de esa pared, que ya en parte quedó arrasada el sábado, suponía que nada se interponía entre la playa y las casas, puesto que el paseo marítimo también quedó destrozado. Así, el agua ya llegaba «hasta la base de los inmuebles».

Con su testimonio este propietario descubrió que no era ese el único daño que soportaban los vecinos. En un sector de la urbanización se quedaron sin fluido eléctrico, «unas 20 viviendas», y otra decena de casas afrontaba las consecuencias propias de los daños en la red de saneamiento.

Aún cuando estas cuestiones sembraron la congoja entre los afectados, no son la única fuente de preocupación que trasladaron los titulares de los inmuebles de esta urbanización construida en los años 60. Temen que el paso del agua hasta las casas «dañe los cimientos», como apuntó otro vecino en su conversación con LAS PROVINCIAS al relatar que «las olas rompen contra las casas y el agua discurre por debajo del paseo marítimo y puede dañar la cimentación».

Las complicaciones en esta zona del litoral de la capital comenzaron el sábado por la tarde, cuando fue necesario evacuar a dos familias residentes en la primera línea de la playa. Se vieron obligadas a abandonar sus domicilios cuando todavía no se había desmoronado la totalidad del muro y la parte que se mantenía en pie aún ejercía sus funciones de protección.

Pero ayer esa pared ya no estaba. Los testimonios de los propietarios apuntaban que a las casas de la primera línea la policía sólo les dejaba pasar por unos momentos y a los de la segunda línea «les advertían de los riesgos».

Mayor precaución

A lo largo del día los bomberos de Valencia, que ayer confirmaron la desaparición del muro, decidieron ampliar el perímetro de seguridad delimitado por las vallas, lo que suponía extender la zona del área de precaución.

Desde este servicio señalaron que si bien el mar llegaba hasta las viviendas, en las mismas no se habían constatado «daños estructurales». No obstante advirtieron de que «dos casas», sufrían un riesgo mayor que el resto y estas fueron las que el sábado se desalojaron. Pero ayer, pese a que la fuerza del temporal acabó con los obstáculos para que el mar se acercara hasta las casas, ya no fue necesario evacuar a más propietarios de sus domicilios.

No obstante la Policía Local dispuso la presencia de una patrulla para mantener controlada la zona, tal como apuntaron desde este servicio municipal. Especificaron que en el área de La Casbah se estableció un punto de «vigilancia permanente» y aclararon que tenía carácter «preventivo».

Los afectados por las consecuencias del temporal en esta urbanización no se limitaron a denunciar los desperfectos en la zona y el temor a que puedan ser mayores. Recordaron, entre las razones de su malestar, que ya llevaban tiempo advirtiendo de los riesgos ante los que podían encontrarse y reclamaron mayor atención por parte de las autoridades a los vecinos de una urbanización donde «residen todo el año unas 39 familias». El complejo cuenta con 79 casas.

Consol Castillo, concejal del área de Pedanías, explicó a LAS PROVINCIAS en relación a la situación en la Casbah que se encuentran a la espera de que remita el temporal para poder disponer del informe definitivo de bomberos. No obstante, también confirmó que el agua llegaba a las casas «pero no se han visto afectadas las estructuras». Recordó que el sábado se desalojaron dos viviendas porque eran las que podían tener más problemas y que ayer se amplió el perímetro de seguridad «por la presencia de curiosos».

En cuanto a la denuncia de los afectados sobre la falta de suministro eléctrico, Castillo aclaró que como consecuencia del temporal ha habido interrupciones de este servicio en distintos puntos de la ciudad.

Respecto a los problemas en la red de saneamiento aseguró que a última hora del sábado, cuando visitó la zona afectada, no había. No obstante la concejal de Pedanías insistió en mostrarse prudente a la espera de que remita el temporal y se puedan conocer los informes.

También el delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Moragues, se refirió a este asunto de El Saler. Resaltó que «todas las administraciones públicas deben arrimar el hombro» y «ser muy conscientes de qué parte de la emergencia es competencia de cada una de las administraciones públicas».

Dicho esto, tras asistir a los actos por la festividad de San Vicente Mártir, Moragues recomendó al Ayuntamiento de Valencia que no se ponga «de perfil» ni se desentienda. «No puede pensar que 'Eso no va conmigo' y no puede estar siempre pidiendo que absolutamente todo sea competencia del Estado y lo arregle el Gobierno de España».

Las competencias

En este sentido, explicó que la competencia del Gobierno central en esta zona de El Saler se limita a la zona de costa y playa, «y para eso hemos actuado», en referencia a las obras de emergencia autorizadas por el Consejo de Ministros el 9 de enero por valor de 5,2 millones, de los que dos se destinarán a la provincia de Valencia.

Además, Moragues destacó que los propietarios de las casas de la Casbah «pagan sus impuestos municipales y deben de recibir unos servicios a cambio. Entre esos servicios está la conservación y mantenimiento de la red viaria, es decir, del callejero de la urbanización».

Respecto a las competencias, el concejal de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, aseguró que mantienen «discrepancias» con las afirmaciones de Moragues y recordó que en el temporal de 2010, cuando el mar también se tragó el muro, fue el Ayuntamiento quien se hizo cargo del arreglo pero remitió la factura al Estado. «Entendemos que es competencia estatal al estar en la línea de deslinde de dominio público marítimo». No obstante, Campillo, que junto con Consol Castillo visitó a los vecinos el sábado por la noche, se mostró dispuesto «a colaborar si todos lo hacemos porque lo primordial es garantizar la seguridad de los ciudadanos». En este sentido, avanzó que va a convocar una reunión entre las dos administraciones «para trabajar coordinadamente en la búsqueda de soluciones».