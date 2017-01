Se dispara el número de niños agredidos por sus familiares en la Comunitat

La pequeña de tres años acuchillada por su padre en Benifaió es sólo la parte visible de una isla que se hunde en el océano de los malos tratos. Los menores que sufren violencia en el seno de su familia, ya sea en forma de palizas directas o bien como víctimas adicionales de la violencia de género, experimenta un alarmante aumento en la Comunitat Valenciana

Así se desprende de los últimos datos del Sistema Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior. En el último año analizado, 2015, un total de 940 menores de 18 años de edad fueron víctimas de algún tipo de violencia en el seno de su propia familia. A lo largo de una semana, una media de 18 niños o adolescentes padece esta lacra cada vez más extendida, con las graves consecuencias que ello conlleva a nivel psicológico.

Casos de violencia infantil como el registrado en Benifaió llevan cuatro años en imparable ascenso, al pasar de las 617 víctimas que había en 2011 a las 940 de 2015. Supone un incremento del 52% en cuatro años. Además, el cómputo de 2015 es el más elevado de cuantos recoge la estadística.

Llama la atención un detalle: al igual que sucede con la violencia de género, la mayoría de víctimas son de sexo femenino. En concreto, tres de cada cuatro víctimas. El análisis por franjas de edad revela que la etapa más vulnerable a la violencia familiar es la comprendida entre los 16 y 17 años, con 378 casos. Casi al mismo nivel que la que afecta a los más pequeños, los que tienen entre 0 y 13 años.

Seis años

Según fuentes de la Unidad de Psicólogía y Psiquiatría Forense del Instituto de Medicina Legal de Valencia (IML), en el caso de la pequeña de Benifaió «su corta edad será el mejor escudo ante las secuelas». Los forenses remarcan que en las agresiones a niños que se producen antes de los seis años «permanece el recuerdo del dolor, pero no lo asociará a ninguna causa concreta». Es decir, «posiblemente no sepa que fue su padre quien le causó ese daño y si no se menciona el asunto cuando sea más mayor podrá olvidar» el terrible incidente.

Pasados los seis años, describen los forenses, sí se produce el temido daño psicológico. Dos veces víctimas. El menor podría enfrentarse a problemas «como el aislamiento o la desconfianza», aunque matizan que «cada caso concreto tiene unas secuelas diferentes».

José Antonio Burriel es abogado, fundador de No Más Violencia de Género y experto en adolescentes. Opina que el principal problema de la violencia que sufren los menores por parte de sus padres, especialmente en la adolescendia, se debe a una «una sociedad que incula violencia». «Falla mucho diálgo en familia», lamenta.

Adolescentes contestones

«El uso excesivo del móvil, la rebelión de algunos adolescentes consentidos en su infancia que de mayores se tornan contestones, padres que pasan mucho tiempo fuera de casa sin atender a sus hijos... Todo eso acaba generando broncas en los que los progenitores estallan y acaban empleando la violencia contra sus propios hijos», describe. En definitiva, una infancia con exceso de consentimiento, educación «blandita» o falta de diálogo puede ser la antesala de una relación basa en los golpes y empujones entre padres a hijos.

«Las broncas por el uso del teléfono móvil son ya más habituales que las del ordenador o la tele», detalla Burriel, convencido de que detrás de muchos de los casos está también la violencia de género: «El que es capaz de maltratar a una mujer no vacila en reprender también a sus hijos del mismo modo», advierte.

Opina que un cachate o una colleja aislados «no pueden considerarse maltrato infantil». El problema, razona, «es cuando los gritos o los golpes acaban sustituyendo al diálogo». El experto también aprecia una mayor tendencia a denunciar por parte de adolescentes que culpan a sus padres de conductas violentas contra ellos.

En defensa de sus madres

Susana Gisbert, fiscal de violencia contra la mujer en Valencia, ha conocido varios casos en los que los hijos acaban sufriendo malos tratos al interponerse en las peleas a golpes de padres enfrentados o bien al tratar de frenar a maltratadores.

Las agresiones a niños de muy corta edad obedecen a factores como alcoholismo, adicción a drogas o las venganzas más crueles relacionadas con los enfrentamientos de pareja. Es el temible dictado machista de 'si me quieres dejar sin mi hijo antes yo te dejo sin él'. Bretón es el ejemplo más claro y, según las primeras investigaciones, los conflictos de custodia podrían estar también detrás del acuchillamiento de la menor de Benifaió.

En la violencia que sufren los más pequeños, son hospitales, colegios, o servicios sociales los llamados a dar la voz de alarma. Tanto en agresiones directas como en la falta de cuidados esenciales. Según Sanidad, entre 2010 y 2014 se han detectado 3.300 casos de violencia en menores en hospitales. También aquí hay una tendencia al alza en la cantidad de víctimas. La zona bajo cobertura del Hospital General es especialmente problemática. En sus salas y centros de salud próximos se han detectado 550 de esos malos tratos. Le siguen en cantidad de detecciones el Doctor Peset y La Fe.