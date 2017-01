La UE sitúa en Murcia el cuello de botella que impide que el Corredor avance desde Alicante

La Región de Murcia representa uno de los principales cuellos de botella del Corredor Mediterráneo de mercancías, tanto en dirección a Almería como a Alicante. Es el eslabón más débil de esta infraestructura, hasta el punto de que compromete la operatividad de la totalidad del corredor que discurre desde Algeciras hasta Escandinavia. Así viene reflejado en un documento elaborado por el coordinador de la Comisión Europea encargado de vigilar el desarrollo de la Red Transeuropea de Transportes.

El documento 'Mediterranean Second Work Plan of the European Coordinator' ha sido redactado por Laurens Jan Brinkhorst y actualiza un informe anterior que iba en la misma línea para detectar las debilidades del proyecto y proponer soluciones. Identifica siete problemas «críticos» en el tramo que discurre entre Algeciras y la frontera francesa, entre los cuales destaca la precariedad de las infraestructuras ferroviarias de la Región de Murcia y las dificultades para adaptarse a los parámetros exigidos en el Corredor.

Pone el acento en los cuellos de botella que limitan la inter operatividad del eje Mediterráneo, entre los que menciona la falta de conexión ferroviaria entre Murcia y Almería, la inexistencia de tramos electrificados y por añadidura la falta de vías de ancho internacional. Hace referencia a Cartagena y su puerto, dado que el Corredor está diseñado para conectar las dársenas comerciales y facilitar su operatividad con el ferrocarril.

El informe propone que se actualicen estas conexiones, que es algo que ya está haciendo la Autoridad Portuaria de Cartagena con la construcción de un ramal ferroviario que penetra en la dársena de Escombreras. El problema está en el resto de la línea hasta Alquerías, donde se bifurcará hacia Murcia y Alicante.

El coordinador de la Comisión Europea pone al descubierto las deficiencias conocidas y propone que se subsanen. La comunicación ferroviaria entre Murcia y Almería depende del ritmo de construcción del AVE entre ambas ciudades, cuyas obras llevan un importante retraso debido a la falta de dinero. A ello se une que Sacyr pidió la rescisión del contrato de uno de los tramos próximos a Murcia, lo cual trata de solucionar el Ministerio para que se inicien las obras, que además fueron adjudicadas con una baja económica considerable.

Tampoco hay fecha para la adaptación de la línea entre Murcia y Cartagena. Se mantendrá la vía actual con un tercer hilo para que pueda ser utilizada por el AVE. El proyecto técnico aún no ha sido aprobado. En dirección a Alicante también hay serias limitaciones: la pendiente de la línea limita la circulación de los trenes de mercancías, y tampoco existe una vía específica para estos últimos. De hecho, Adif ha eliminado la antigua línea entre ambas ciudades en aquellos tramos en los que coincide con el AVE.

La idea de Adif es que los trenes de pasajeros y de mercancías utilicen el trazado del AVE a su paso por Murcia, con vías de doble ancho, a diferencia de otras provincias y tramos del Corredor Mediterráneo donde los tráficos están separados.