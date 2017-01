Olas de hasta seis metros derriban el muro de la Casbah dañado hace un mes

valencia/xàbia. La ola de frío cedió ayer parte del protagonismo al fuerte viento y la intensa lluvia, que ocasionaron numerosos problemas en distintos puntos costeros de la Comunitat, especialmente en la comarca de La Marina, donde la situación se complicó a última hora debido a la crecida del río Gorgos a su paso por Xàbia.

Antes, a primera hora de la tarde, la alerta llegó desde El Saler, donde el muro de la Casbah no aguantó y cayó una parte, lo que obligó a desalojar a dos familias, según confirmaron fuentes del servicio de Bomberos de Valencia. Una evacuación que no fue a más dado que la mayoría de las viviendas son segundas residencias y no había inquilinos en ese momento.

El fuerte oleaje, de hasta seis metros de altura, provocó el derribo de una parte del muro que separa la primera línea de playa de la urbanización y originó otro socavón en la parte norte del paseo. Ambos estaban muy dañados desde hace un mes, cuando otro temporal azotó la Comunitat.

De ahí que los vecinos criticaran ayer la falta de actuación tanto de la Demarcación de Costas como del Ayuntamiento de Valencia. «No han hecho nada, sólo tomar fotos», criticaron. «Sólo nos hemos sentido protegidos por la Policía Local y los bomberos», indicaron, ya que agentes de este último cuerpo inspeccionaron las grietas en el muro cada tres horas a lo largo de los últimos días. También la Guardia Civil y el jefe del área de Costas, Vicente Ibarra, se desplazaron a la zona.

Ante esta situación, desde el grupo municipal de Ciudadanos exigieron «una solución urgente» para el muro. El concejal Santiago Benlliure resaltó que el gobierno municipal «no puede eludir su responsabilidad ante una situación que afecta a las personas». A su juicio, «aunque es cierto que el tema no es competencia del Ayuntamiento sino del Gobierno, la administración local debe actuar, ya que se trata de una urgencia que afecta a las personas».

No obstante, fuentes de la Delegación del Gobierno en la Comunitat recordaron que el arreglo del vial y del muro corresponde al Consistorio mientras que el Gobierno ha habilitado dos millones para los arreglos en la playa.

El temporal también obligó a que los puertos de Valencia y Sagunto se volvieran a cerrar al mediodía, apenas unas horas después de reabrirse al tráfico. Según datos facilitados por la Agencia Estatal de Meteorología en la Comunitat, las boyas de Valencia midieron olas de 6,5 metros a las 21.00 horas.

Dispositivo de emergencia

El viento también complicó la jornada. Por ejemplo, alcanzó rachas de hasta 103 km/h en Xàbia, una localidad que constituyó el Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) debido al aumento del caudal del río Gorgos por las intensas lluvias (Castell de Castells acumuló 154 litros por metro cuadrado). Por ello, Cruz Roja Alicante movilizó dos ambulancias de guardia y habilitó dos albergues por si hubiera que evacuar a vecinos y el Consistorio cerraba todos los accesos al río, como la carretera Montañar o Marina Española.

Al cierre de esta edición, se miraba con preocupación el cauce y también se esperaba que los 4.000 hogares del entorno del puerto de Xàbia recuperasen la luz. La misma zona en la que un joven salvaba su vida tras contemplar como las olas arrastraban su coche al mar. Había acudido al puerto a tomar fotografías del fuerte oleaje cuando, al bajarse del vehículo, las olas se lo llevaron. El viento fue también responsable de otro accidente, el que sufrió una mujer al romperse la clavícula por una caída debido al vendaval.

Por ello, el alcalde del municipio, José Chulvi, pidió a los vecinos que no circularan por la localidad y que evitaran las zonas cercanas al mar y los accesos al río. En total, los bomberos realizaron 21 salidas por toda la comarca. La mayoría de los trabajos fueron por caída de árboles. En el caso de la ciudad de Valencia, los agentes contabilizaron hasta 43 servicios, en su mayoría por árboles (14) o desprendimientos en edificios (18). Algo similar sucedió en Gandia, Oliva, Tavernes y Alcoy.

En Dénia, el temporal marítimo hizo que se tomara la decisión de cerrar el paseo marítimo y la carretera de Baleària por olas de cinco metros de altura, que incluso llegaron a uno de los restaurantes. Asimismo, el Ayuntamiento suspendió la bendición de los animales de San Antonio. Mientras, en Portsaplaya (Alboraya) se cortó el último tramo del paseo marítimo y en la cala del Moraig de Benitatxell las olas llegaban a la carretera, como también ocurrió en la V-21.