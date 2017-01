Una ratonera entre mantas, palas y 'raciones de combate'

El sevillano Miguel García sólo se da cuenta de que la lluvia le está calando hasta los huesos cuando el cigarro se le apaga. «Ya no sé ni qué hora es», lamenta mientras levanta la calandra de la cabina de su camión para cobijarse del aguacero. La fatalidad persigue al transportista desde que embarcó en Ibiza y la tempestad lo alcanzó a bordo. Nueve horas de travesía con su trailer estampándose contra otro en la bodega del barco. En la estación de servicios de Godelleta lleva desde las 12 de la noche parado. «He cenado en el bar y a dormir en el camión, menos mal que va preparado». Amanece en la A-3 y la autovía empieza a despejarse de vehículos. Una cola de camiones que ocupa hasta un kilómetro de arcenes y vías de servicio es la prueba palpable del suplicio sufrido de madrugada. En las cunetas pueden verse muchos envoltorios de color verde militar con la bandera de España. 'Fuerzas Armadas. Ración Individual de Combate', se lee en ellas. Son restos de las provisiones entregadas por la Unidad Militar de Emergencias (UME) a los miles de conductores atrapados por la fatal entente de nevada, caída de cable de alta tensión y accidente en cadena.

El caos persiste por la mañana en el polígono industrial de Chiva o los accesos desde Buñol, con controles de corte de la Guardia Civil, ambulancias tratando de sortear los atascos, policías locales apoyando para recobrar el orden y operarias de gasolineras que se frotan los ojos tras una noche en vela.

Sonia y Esperanza son dos de ellas, empleadas de la estación de servicio Apeadero de Campsared-Repsol. Debían cerrar sus puertas de noche, pero cómo hacerlo cuando allí dentro había «decenas de personas sin otro sitio al que ir», subraya Carlos Hernández, responsable del establecimiento. Allí se refugió una familia cubana con una cansada abuela octogenaria, una pareja con un bebé que pretendía ir al Hospital de Requena y que se vio obligada a pasar la noche en la carretera con el pequeño, decenas de empleados de carretera que no cesaron de batallar en toda la noche con la nieve y la asistencia a los atrapados, con un bocadillo de jamón como menú. Historias de una noche en la ratonera.

Christian Alexis Medina mordisquea un bocadillo de salchichón mientras una barra de pan y un brik de zumo de naranja asoman en una bolsa de plástico sobre una mesa de una gasolinera de Buñol a las 11 de la mañana. Es su merienda-cena-desayuno, lo primero que se lleva a la boca desde las cinco de la tarde... del día anterior. Se masajea el cuello. Regresaba a su casa de Requena tras su turno de trabajo en un Burguer King y se encontró con la trampa de nieve y vehículos cruzados en el viaducto de la A-3. «Me he despertado 'doblao'. Bueno, despertado es un decir, porque en el coche no he pegado ojo. Con dos mantas, los pies helados, encendiendo el coche de vez en cuando para calentarme... Las horas sobre el viaducto, sin información y con la nieve rodeándonos, han sido muy duras».

Guardias de Tráfico

El parque de bomberos de Chiva es un hervidero de brigadas rurales, operarios de conservación de carreteras e integrantes de la UME entre cajas con café, galletas y piezas de fruta. Los militares aún sudan. Y fuera hay cero grados. Mastodónticos vehículos de rescate aparcados en la entrada dan fe de la dimensión del rescate llevado a cabo. El remolque isotérmico de Cruz Roja ahora parado sirvió para dar caldo, café y otras bebidas calientes a 350 personas.

Por la base de operaciones pasan varios guardias civiles. Apenas pueden disimular las ojeras. Integrantes del destacamento de Tráfico y del Grupo Rural de Seguridad no dudaron en darle toda la noche «al pico y la pala» para ayudar a la labor de limpieza de las máquinas quitanieves, como explica un responsable del dispositivo de emergencias.

Cerca de las dos del mediodía, la A-3 empieza a recobrar la normalidad, primero con la apertura del sentido hacia Valencia y luego los carriles en dirección a Madrid. En uno de los accesos desde Siete Aguas, un empleado de Cosene, una subcontrata de Obras Públicas, echa un cable a la Guardia Civil cortando uno de los viales. Enfundado en un gorro y una braga, apenas se le adivinan unos ojos rojos por el cansancio. «Somos de Puerto de Sagunto, pero esta noche teníamos que apoyar todos». Recuerda lo dura que fue la madrugada, aunque al mismo tiempo, gratificante. «Cuando sacabas a la gente, era muy bonito...», e interrumpe la frase emocionado. Con ese corazón de muchos se encontró la salida de una ratonera agravada por la imprevisión.