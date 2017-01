Cuando Carol Salinas recibió noticias de que nevaba en Requena, decidió salir antes de su trabajo para llegar a casa sin complicaciones. «Pero no me libré del tapón». «Todo empieza con mensajes de móvil a los tuyos, pero cuando pasan cinco horas, nieva sin cesar y nadie se mueve ni te ayuda, te empiezas a agobiar», confiesa. «Mantuve el motor en marcha para no morir congelada. Nevaba de lado, no se veía la ventana del copiloto ni la de atrás y acumulé un palmo de nieve en el parabrisas». Llegó a Requena a las 20.15 horas.