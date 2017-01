«La gente recogía agua con el paraguas para poder beber»

Manuel volvía de un viaje de trabajo cuando fue desviado a la N-III por el corte de la autovía. Poco antes de las 19 horas se atascaba muy cerca de la salida de Buñol. «El problema vino porque un camión se quedó enganchado y los coches que intentaron sortearlo por el otro carril también. Hasta que no apareció una máquina quitanieves no pudimos salir», explicaba ayer desde su puesto de trabajo. La espera fue de cinco horas, sin agua ni comida. Llegó a casa sobre las doce y media. Destaca que a la zona no acudieron ni agentes ni servicios de emergencia y recuerda que vio personas «que recogían agua de lluvia con el paraguas al revés para poder beber algo».