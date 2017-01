La organización mayoritaria de padres de alumnos de la Comunitat cuestiona la jornada continua

La Confederación Gonzalo Anaya, la organización más grande de asociaciones de padres y madres, ha puesto a disposición de las familias una serie de materiales sobre la jornada continua ante la previsión de que aumenten significativamente las solicitudes de cambio para el próximo curso. Hasta el día 28 los centros pueden enviar sus proyectos, por lo que en las últimas semanas muchos han convocado claustros y consejos escolares para conseguir su visto bueno, necesario para modificar el horario.

De la información que facilita la confederación se desprende que no es la modalidad preferida. Cuestionan que mejore el desempeño de los alumnos y alertan del riesgo de que se pierdan actividades extraescolares o se reduzca el servicio de comedor. El miércoles, la sección de Restauración Social de UGT ponía el acento en que la modalidad intensiva implicará despidos de monitoras o minoraciones horarias y salariales por la pérdida de usuarios.

MÁS INFORMACIÓN Las educadoras denuncian que se les amplía el horario para participar en los talleres

Uno de los recursos es un vídeo en el que una directiva de la confederación destaca la oportunidad que supone la posibilidad de participar en la decisión -se necesita el apoyo del 55% del censo para el cambio-, aunque alerta de «falsas creencias», como que mejora el rendimiento. «Sólo está demostrado que incide en el aumento de deberes fuera del horario escolar», se señala.

En el vídeo destacan además la importancia de garantizar que el colegio permanezca abierto para alumnado y familias «el mayor tiempo posible». La normativa valenciana dice que debe estar hasta las 17 horas, cubriendo el tiempo entre el comedor y la salida con talleres gratuitos para los alumnos que quieran participar. «La normativa plantea que el centro esté abierto, pero no asegura en qué condiciones. Debe haber calidad, con profesionales que impartan esas actividades, que no sólo se mantengan con voluntariado o con personas o entidades de iniciativa social con mucha voluntad».

También se hace una comparativa con países europeos, donde «se apuesta porque el horario escolar sea lo más amplio posible», lo que, a juicio de la entidad, ofrece oportunidades de acceder a diferentes actividades gratuitas. Además se señala que en las comunidades que han apostado por la continua «hay tendencia a reducir servicios de comedor y extraescolares», y por tanto, un menor tiempo de apertura.

Por último, se concluye que las Ampas deben asegurarse de que «cualquier cambio no afecte a la calidad de enseñanza». «Defendemos un modelo de escuelas abiertas, que mantienen un horario amplio para que los niños puedan acudir a actividades tanto lectivas como extraescolares de forma gratuita y garantizadas por la administración, y donde el servicio de comedor no puede estar en juego». Aunque la normativa exige los talleres gratuitos, no hay prevista ninguna línea presupuestaria, por lo que dependen de cómo se organicen los centros y de ayudas municipales, si las hay.

Otro recurso de la confederación sobre los tiempos escolares ha sido elaborado por dos expertos universitarios, que también cuestionan la intensiva. Se habla de mayor fatiga de profesores y alumnos, se señala que los datos de PISA de 2012 apuntaban a un menor rendimiento en las comunidades con mayor implantación, aunque sin descartar otras variables, y se concluye que «en las condiciones de hoy en día, supondrá una amplificación de los problemas existentes y no una mejora del sistema». De hecho apuestan por modelos más flexibles, por ejemplo, en base a la edad del alumno.

«Dar toda la información»

Fuentes de la confederación matizaron que no se ha pretendido condicionar posturas, sino «dar toda la información» posible a las familias de cara a la toma de decisiones. «Es necesario que sepan lo que puede suponer y evitar sorpresas después. También puede haber familias que valorando todas las opciones consideren que es positivo para la situación concreta de su centro. Lo importante es que tengan datos para mantener criterio propio», dijeron.

Los recursos facilitados también han sido criticados. La asociación A Favor de la Jornada Continua por la Libre Elección remitió el miércoles una carta abierta en la que denunciaba que durante años se ha negado la participación a las Ampas que reclamaban el cambio, y que en la información de la confederación se «mete miedo» a los padres. «Se generan dudas y enfrentamientos en las comunidades escolares, mezclando conceptos como calidad educativa, fracaso escolar, abandono temprano, resultados de PISA o deberes con la distribución del horario, cuando no existe ningún estudio científico que lo avale», se dice.