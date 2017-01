Odisea al volante en plena nevada

valencia. Los pies se te quedan congelados pese a que lleves buen calzado. Las manos se te agarrotan hasta el punto de no poder ni sujetar un boli. El aguanieve se te cuela por cualquier resquicio traidor que quede en tus prendas de ropa. La humedad te cala los huesos. Empleados de máquinas quitanieves, guardias civiles, bomberos, sanitarios del SAMU, operarios de conservación de carreteras, especialistas de Emergencias... Decenas de profesionales volcados estos días gélidos en municipios y carreteras de la Comunitat, helados y trabajando pese al suplicio de las sensaciones que te embargan a la intemperie y bajo cero, como comprueba LAS PROVINCIAS pasando una jornada a bordo de un vehículo de Emergencias 112, surcando carreteras cortadas repletas de camioneros varados en la cuneta.

Begoña ya es hoy madre de un niño. Su segunda criatura. Pero la venida al mundo del retoño fue una auténtica odisea. Cuando el epicentro de la nevada se cernía sobre la Vall d'Albaida, la mujer de 41 años rompía aguas en su casa de Bocairent. Eran las seis de la mañana y el pueblo de montaña estaba ya aislado, con la carretera CV-81 atestada hasta con 20 centímetros de nieve. Begoña acudió asustada al centro de salud y desde allí avisaron a una ambulancia del SAMU. «Enfilamos la carretera pero la ambulancia patinaba, se nos iba. El conductor dijo: 'Hasta aquí llego'», recuerda Vicente Ruiz, el enfermero del vehículo sanitario.

Al operativo se unieron guardias civiles y una máquina quitanieves. En la cabina de lo alto del titán naranja, Joaquín empuña un cigarro negro tras otro. Rostro enjuto y tostado, casi no aparta las manos del volante para atender a este periódico. «Lo de la embarazada, abrirle paso por la carretera ha sido emocionante», subraya el operario. A mediodía lleva seis horas «sin parar, carretera arriba y carretera abajo, porque en cuanto dejas de pasar, la carretera se cubre otra vez..... ¡¡hasta prontooo!!», espeta desde una ventana a tres metros de altura en cuanto el convoy de la Guardia Civil se pone otra vez en marcha para seguir la limpieza.

Un ejército de tractores

Joaquín y su máquina quitanieves fueron el mascarón de proa del rescate del SAMU hasta Bocairent. «Y allí otro reto», recuerda el enfermero Vicente. Begoña y su inquietado embarazo aguardaban en lo alto del pueblo, donde se sitúa el centro de salud. «Imposible llegar allí. La ambulancia seguía patinando y la máquina quitanieves no cabía», subraya el sanitario. Surgió entonces la solidaridad en Bocairent. «La gente del pueblo sacó tractores y empezaron a quitar la nieve». La Benemérita acabó logrando bajar a la mujer hasta la parte llana del municipio, donde los sanitarios colocaron un gotero a la mujer. «Estaba muy nerviosa, como su marido. Se pensaba que se ponía a dar a luz allí mismo. Ya en la ambulancia se tranquilizó». El camino hasta el Hospital de Ontinyent no fue bucólico pese al paisaje. «Un tráiler se había quedado cruzado en la carretera y no podíamos pasar». Tras la labor de Guardia Civil y Bomberos, el SAMU siguió su camino hasta el centro sanitario. «Ha tenido un niño precioso», señalaban por la tarde desde el hospital, confirmando el final feliz.

En la cuneta de la misma carretera que Begoña surcó nerviosa por la mañana, Miquele resopla impotente. «¡Ma qué pasa! ¿Por qué no se puede circular? ¡Esta 'nevo' no es nada!», lamenta desde su camión, bloqueado a la salida de Ontinyent y ante la CV-81 cerrada. Viene con su vehículo pesado desde Rumanía, con una carga de ropa que debe entregar en Bocairent. Chapurrea en español y señala su camión para enfatizar que con su tracción pasa sin problemas por la carretera que surca un puerto de montaña. «Aquí me quedo por lo menos un día», lamenta cuando ve cómo la Guardia Civil impide el paso e incluso persigue a un vehículo que circula por la traicionera comarcal.

Paco Frontera, técnico del 112, consulta la evolución del frente de la nevada en tiempo real con una aplicación de su móvil. Una amenazante espiral azul está posada sobre el sur de la provincia de Valencia. «Hay un acumulado de 60 litros. Eso, convertido a nieve, son 25 centímetros», resume el especialista. Un todoterreno de la Guardia Civil nos corta el paso en el desvío de la A-7 hacia Ontinyent. Prohibido el paso a vehículos particulares. El distintivo del 112 y la sirena de vehículo oficial nos abre el paso a uno de las 'zonas cero' de la nevada de ayer.

Gaya es la única desfaenada en el parque de bomberos de Ontinyent, el municipio cuyas calles se convirtieron ayer hasta en improvisadas pistas de esquí para sus vecinos. Gaya corre de acá para allá, husmea la nieve y persigue una pelota amarilla. Su instructor juguetea unos minutos con la perra del parque, especialista en rescates. En la sala de operaciones, Antonio, Arcadi, Sergi y resumen los últimos servicios. «Hemos sacado a cuatro personas de un coche, atrapados al bajar de Bocairent, y ahora venimos de retirar un árbol caído», resume Sergi, secándose el sudor de la cara y frotándose unas manos que se revelan heladas en el apretón de saludo.

A las puertas de la carretera CV-81, una gota de aguanieve resbala por la nariz de otro guardia civil que corta el paso. «Pasen, pero despacito», subraya el agente, otro héroe en la odisea de luchar contra la nieve sobre el asfalto.