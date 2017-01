Joan Ortolà fue sorprendido por una tormenta de agua nieve cuando iba con su coche hacia el municipio de Castell de Castells. La nieve «rompió los limpiaparabrisas y me quedé sin poder ver la carretera. Frené de forma brusca, pero el vehículo no respondía y se deslizó hasta quedar atravesado entre los dos carriles». Por suerte «no venía ningún vehículo, por lo que pude bajar y quitar la nieve del parabrisas». Logró arreglar uno de los limpia y volver el coche a su carril, pero no llegó a Castells, así que volvió hacia Parcent.