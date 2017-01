Los ministros de Fomento e Interior darán explicaciones en el Congreso

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha pedido disculpas a los ciudadanos afectados por las condiciones adversas del temporal, que ha dejado atrapadas en trenes y carreteras a miles de personas y ha atribuido la situación a condiciones meteorológicas "excepcionales" e "históricas".

Según ha explicado el ministro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Serna ha manifestado que la AEMET ha calificado los datos como "históricos" y ha afirmado que la situación es "absolutamente excepcional" porque se ha producido en áreas donde no se producen "estas nevadas" con volumen e intensidad excepcional.

De la Serna ha elogiado también la colaboración mantenida con las autoridades de Castilla-La Mancha y de la Comunidad Valenciana, con cuyos presidentes ha hablado por teléfono y ha anunciado su comparecencia y la del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a petición propia, en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación y de todas las actuaciones efectuadas.

"No se conocían fenómenos de estas características desde hace 30 años", ha afirmado De la Serna que ha agregado que hay tramos de nieve con más de medio metro y de más de 10 centímetros en las zonas cercanas al mar durante 48 horas y temperaturas de -20 grados centígrados y "picos" de hasta -27 grados centígrados en Albacete.

En todo caso, ha recordado que "la existencia del temporal fue avisada" a lo largo de la semana por organismos como la Agencia Estatal de Meteorología desde el domingo 15 de enero e intensificando los avisos desde el martes; desde Protección Civil, con notas informativas y recomendaciones y también desde la Dirección General de Tráfico.

Sin embargo, ha admitido que las condiciones meteorológicas se recrudecieron y fueron "mucho peores de lo inicialmente esperado", lo que obligó a activar este jueves el gabinete de crisis que ha trabajado "durante toda la tarde de ayer y la noche".

En ese gabinete han participado tanto el ministro, como el director general de Infraestructuras y el director general de carreteras, los presidentes de RENFE y de Adif. En el gabinete se decidió que el secretario de Estado de Infraestructuras se trasladase a la zona en la tarde-noche junto al delegado del Gobierno en Valencia se han trasladado a la zona afectada.

"Ha habido un seguimiento exhaustivo a lo largo de toda la noche de todas y cada una de las circunstancias que se producían en las distintas infraestructuras tanto de ferrocarriles como de carreteras", ha asegurado.

En este contexto, ha avisado de que aunque parece que el temporal remitirá "ligeramente" aún existirán "problemas" en "numerosos lugares" el viernes y el sábado, cuando el temporal se trasladará a las zonas costeras de Levante, donde se esperan olas de 6 metros que irán remitiendo a partir del fin de semana.

De la Serna pedido disculpas a los ciudadanos afectados, de quienes ha destacado su "valentía" y su "actitud" ante una situación "compleja" a la que se han visto sometidos "durante mucho tiempo". También ha agradecido el trabajo realizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y por parte de distintos departamentos ministeriales para solucionar este problema en condiciones "extraordinarias".

Del mismo modo, aunque no rechaza las críticas que se hayan podido producir, ha dicho que el Gobierno está trabajando para atender a las personas y a las infraestructuras. "No me consta la crítica de la Comunidad Valenciana", ha aseverado De la Serna, que ha dicho que ha hablado con el presidente de la comunidad, Ximo Puig, quien le ha dado las gracias por el ofrecimiento del Gobierno para trabajar en la solución.

El ministro considera que la situación en la A-3, donde centenares de personas han pasado la noche atrapadas, ha lamentado la situación y considera que de no haberse producido varios accidentes y la caída de tres torres eléctricas el restablecimiento del tráfico "se habría realizado con normalidad".

Tras la experiencia, De la Serna ha vaticinado que habrá que mejorar "algunos aspectos" tras la pasada noche en la que se han ido tomando decisiones de acuerdo a los protocolos actuales.

Críticas a la Delegación

La Asociación Unificada de Guardias Civiles en la Comunidad Valenciana (AUGC) ha expresado su "preocupación" por la a su juicio "falta de previsión" y "nefasta gestión" de la Delegación del Gobierno con respecto a la ola de frío que afecta a la Comunitat Valenciana

En un comunicado, el sindicato ha señala que a pesar de que desde el 17 de enero la Delegación del Gobierno había anunciado, en un comunicado oficial, la existencia de suficientes efectivos y maquinaria, "la realidad ha sido bien diferente".

"Los guardias civiles de esta Comunidad han sido también parte de los perjudicados, junto con la gente atrapada por el temporal, debido a la falta de medios y la nefasta gestión llevada a cabo", ha denunciado el sindicato.

Según afirma, "son estos guardias civiles quienes han tenido que sufrir, aparte de las inclemencias del tiempo, las criticas y el menosprecio de los usuarios de las carreteras valencianas, por la falta de información, gestión y servicios, ante este fatídico temporal que aun continúa y que la Agencia de Meteorología así lo preveía".

"Necesitamos que el ciudadano sepa, que muchos de estos servidores públicos han realizado jornadas de más de doce horas en condiciones extremas, poniendo en riesgo su propia integridad, y en ocasiones teniendo que realizar estos servicios cuando se encontraban en sus jornadas de descanso", añaden.

El sindicato ha lamentado "no haber podido llegar a auxiliar a todos los necesitados", pero asegura que estos agentes "han hecho más allá de aquello que se les pudiera exigir".

"A pesar de la previsión del temporal se han generado situaciones de riesgo innecesaria, ya que guardias civiles han quedado atrapados cuando realizaban funciones de conducciones de presos, las cuales podían haberse cancelado", han indicado.

Según afirma AUGC, el centro penitenciario de Villena, en Alicante, quedó incomunicado sin posibilidades de relevo del personal que allí prestan servicio.

Además, poblaciones del interior de la provincia de Castellón estuvieron incomunicadas sin posibilidad de rescate por falta de medios para acceder, y la provincia estuvo incomunicada con Aragón por la A-23 por una capa de nieve de más de un metro de grosor.

Según denuncia el sindicato, el personal del Grupo Rural de Seguridad (GRS), con base en Valencia, fue activado de forma tardía junto con la Unidad Militar de Emergencia (UME), a las 23 horas de ayer, cuando se desplazaron a la autovía A-3 y se encontraba cortada a la altura de la localidad valenciana de Buñol.

"A pesar de la perpetua discriminación laboral y retributiva que afecta a este colectivo, seguimos siendo el cuerpo policial disponible para el ciudadano cuando lo necesite", ha asegurado el sindicato.

Según AUGC, estas "carencias del servicio y la falta de previsión" ha sido motivado por la "falta de personal y la negativa por parte de la Dirección General de la Guardia Civil de dedicar la partida presupuestaria de productividad para el abono de horas extraordinarias como las de estas ocasiones".

Por último, el sindicato ha solicitado que esos guardias civiles "sean gratificados por la especial penosidad sufrida" en este episodio de frío.