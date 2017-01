Helados y sin recursos

«Duermo acurrucada con mis tres hijos para pasar menos frío»

Rosalía Cano. Vecina de Valencia



En la casa de Rosalía Cano, el aire acondicionado está colgado en una pared. Pero es un objeto inútil. Un electrodoméstico muerto. «Da calor y frío, pero hace dos años que no lo usamos. Hay que recargarlo y no hay dinero». La empleada de limpieza en paro, de 41 años, es una luchadora en un temporal de adversidades: sobrevive con la pensión de minusvalía de su pareja, aquejado una grave enfermedad pulmonar y pendiente de un trasplante. En su casa de Valencia, de 56 metros cuadrados, conviven su hija de 22 años, un niño de 12 y una pequeña de 8. Tres soles en tiempos de tormenta.

«En casa entran 426 euros y pagamos 310 de alquiler. Echa una resta... Con ese dinero intentamos afrontar el pago de la luz, la comida, el agua...». Las cuentas jamás cuadran. Cuando las facturas del agua se acumulan las costea, a duras penas, gracias a una ayuda social. «Me dicen que no hay presupuesto para más». Y los alimentos entran en casa gracias a la caridad. En ese panorama, la calefacción es un lujo inasumible. «A veces me han cortado la luz, así que aquí hay que ahorrar hasta en lo más mímino. El calor de esta casa se consigue con muchas mantas, sopa de fideos y leche caliente», resume.

«Coges gripe, vas tosiendo»

Las consecuencias de la ola de frío ya se aprecian bajo su techo. «El niño está bastante costipado. Desde el domingo se le han cerrado los bronquios y le estoy dando Ventolin», lamenta en un salón gélido. «En casas sin calefacción, la enfermedad no perdona. Te agripas, vas tosiendo todo el día.»

En hogares como los de Rosalía, cuando el invierno se torna infernal esos pocos grados para atemperar el cuerpo se alcanzan con ingenio. Cualquier truco vale con tal de elevar la temperatura. Y el ancestral contacto humano es uno de ellos. «La mesa del centro de salón la retiramos y saco un colchcón de cuerpo y medio. Lo junto con los dos sofás que hacen ele y ya tenemos la cama conjunta. Allí duermo acurrucada con mis tres hijos para pasar menos frío», explica Rosalina, convencida de que «en las habitaciones se congelarían». Bajo una montaña de sábanas nórdicas, colchas, mantas, batines y pijamas logran el deseado abrigo. «Y aún así, cuando viene una época dura como esta el frío se nota», revela.

La vida de Rosalía no siempre fue tan complicada. Atrás queda la época en la que podía pagarse calor y sustento gracias a su trabajo. Ha ejercido desde los 16 años como pinche y ayudante de cocina, empleada de empresas de limpieza o barrendera. Pero una separación y la falta de trabajo la abocaron a una difícil situación. «Llevo cuatro años en el paro y sin cobrar subsidio».

Su hija Jéssica no está en casa durante la entrevista. Pese al temporal, ha salido a la calle con la misma lucha de cada día. Abrigo, bufanda y carpeta con copias de su currículum. Consciente de que un empleo podría traer algo de calor a su madre y sus hermanos. «Ella es una jóven sin móvil. Habrán pocas así. Busca trabajo como monitora de ocio y tiempo libre, que es lo que ha estudiado. O de lo que le salga», explica su madre con gesto de orgullo.

Los más pequeños suelen quejarse estos días con un «mamá tengo frío» que rompe el corazón de Rosalía. Ya se despedazó en Navidad, cuando los únicos regalos que entraron en el hogar los trajeron los vecinos. «Bragas para el frío, guantecitos y un tablero de ajedrez». A la más pequeña hubo que decirle que los Reyes «no han podido pasar por la crisis, pero están pendientes».

Rosalía solicitó una ayuda de emergencia a los servicios sociales en septiembre del año pasado. «Hoy todavía sigo esperando respuesta». Los días pasan y el bolsillo flaquea. La luz ya se ha cortado en alguna ocasión por los impagos. Y la vecina atisba con temor el momento en que la bombilla se apague para siempre. «Entonces no nos quedará otra que utilizar velas».



«Me salvan las mantas y un radiador del contenedor»

Puri García. Viuda en soledad



Puri García, una viuda de 54 años, vive sola en su humilde casa de la calle Doctor Enrique López de Valencia. Ante la ola de frío, «me salvan las mantas y un radiador del contenedor». El pequeño aparato «de dos tubitos» no alcanza para caldear la casa más allá de un metro. Junto a él nos recibe. Con batín, braga al cuello, guantes y dos mantas.

No trabaja desde hace tres años y el subsidio se acabó el pasado octubre. Sólo percibe 255 euros de viudedad para pagar un alquiler de 265 euros mensuales. «Cada vez que me llega el aviso de que no puedo pagar la luz, lo llevo a los servicios sociales». Así logra que le paralicen el apagón. En las demás necesidades aguanta a trancas y barrancas gracias a ayudas de los vecinos al reparto del Banco de Alimentos o a una hermana que le permite ducharse en su casa.

«A la hora de ir a la cama, la habitación está congelada. Pero allí acumulo muchos trastos y si me llevo el radiador podría acabar muerta por un incendio. En el sofá me caldeo, y a dormir. Me hago una pelota entre cuatro mantas para resistir lo de estos días», confiesa con sonrisa melancólica. «Mi única ilusión es vivir un año más y poder contarlo».

Su precariedad es el resultado de una vida de mazazos. Su madre enviudó cuando era una niña de 14 años. «Me tocó ayudar a mantener a ocho hermanos». Después formó una familia y es madre de un hijo. «Pero estamos reñidos». Trabajó como empleada de limpieza. Ahora su mayor temor es que venza el contrato de alquiler, pues la intención del dueño es vender la casa. «Entonces, si me veo en la calle, sí que acabaré pasando frío del gordo», reflexiona con gesto preocupado.



«Mis niños usan gorro para poder estar en casa»

Gimena. Madre de Benetússer



Cruz Roja está ayudando a pagar recibos de luz, agua o gas a algunas de las personas más necesitadas de Valencia. Carlos y Gimena son dos de ellas. Él, comercial en paro desde hace tres meses. Ella, una estudiante de psicología e ingeniería que se dejó las carreras a falta de unas pocas asignaturas. Tampoco está trabajando. Viven en Benetússer con dos hijos de corta edad: una niña de 9 años y un bebé de año y medio. Y según confiesa Gimena, «esta época de frío está resultando muy dura».

Mientras Bernardo se desvive por encontrar un nuevo puesto de trabajo, el frío empieza a calar en un hogar sin más defensa que una estufa de escasa potencia. «Sus 400 euros de subsidio de desempleo no dan para más. Pagamos un alquiler donde se nos van unos 200 al mes y en energía del hogar ahorramos todo lo que se puede», describe Gimena. Una vez más, el ingenio ante la desesperación.

Para empezar, abrigo. Mucho abrigo. «Mis hijos usan gorro para ir por casa. Andamos todo el día con mil trapos encima. Aún así, «los nenes están con tos y la nariz congestionada». Uno de sus recursos a la caza de calor es reunirse juntos a cenar junto a la estufa en la habitación de la niña. «De ese modo se caldea un poco antes de ir a dormir, aunque al final acabamos todos durmiendo juntos en la habitación de matrimonio, donde llevamos la estufita por el bebé». En la ducha, dos minutos para Gimena y dos para Carlos. El agua que discurre llena la bañera y es el turno de los niños. «Necesitamos cada euro que se consume».