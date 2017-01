Un sacristán paga un hotel a un sintecho por falta de albergues

«Me avergüenza y me entristece profundamente ver cómo Valencia y su Ayuntamiento dan la espalda a sus ciudadanos más desfavorecidos, como si fueran personas que no cuentan para nadie». La queja del sacristán de un convento de Valencia sale desde el corazón. En su cabeza no falta ni un detalle de las horas que pasó colgado al teléfono, hablando con el Ayuntamiento de Valencia y con la Policía Local, con un objetivo: evitar que Jorge pasara otra noche al raso, después de hacerlo la anterior a las puertas de Casa Caridad, sin plazas, «caminando de un lado a otro de la acera, pues parado tenía frío y dolor en las piernas, y le daba miedo dormir en un cajero».

El 'sin techo' no logró su objetivo, aunque tampoco durmió en la calle. Pero no por la mediación de los servicios municipales, sino porque el sacristán le pagó una habitación de 'hostel'. «Lo que no sé es que pasó con Jorge en los días venideros y muy fríos», subraya el eclesiástico, que prefiere mantener su nombre en el anonimato.

Y esa indignación es la que lleva al sacristán a denunciar en LAS PROVINCIAS la «respuesta inhumana» del Consistorio. La historia de Jorge se produjo la pasada semana, pero el religioso lo recuerda ahora «al ver cómo se abre la estación de metro de Turia» y reclamando otras medidas municipales. En aquella fecha, el indigente de 37 años se topó con la puerta cerrada en Casa Caridad (esta semana si ha dejado 30 plazas disponibles al trasladar a algunos de los residentes a otra de sus sedes) o la ausencia también de alojamiento en el asilo de San Juan de Dios. «Le dijeron que aunque tenían plazas éstas las gestionaba el Ayuntamiento y no las podían adjudicar directamente», recuerda el religioso.

Seis muertes en la calle

Las gestiones del responsable del convento de Valencia le llevaron a llamar al 010 para conseguir el teléfono de Servicios Sociales. «A las cinco de la tarde no atendían», lamenta el religioso. El sacristán llegó a parar una patrulla de la Policía Local para pedir ayuda, pero los agentes le adujeron «los pocos medios que tenían y plazas libres sólo para personas mayores o enfermas». Fue entonces cuando el eclesiástico optó por «llevar a Jorge a un 'hostel' y pagarle una cama». Después ya no supo cuáles fueron las desventuras del indigente y sus odisea para dar con un techo en Valencia.

No es la única queja contra los medios puestos por el Ayuntamiento. «Lo de la estación de Turia es un parche, tenían que abrir más», lamenta Guadalupe Bellver, de la asociación 'Bokata'. Lola Pérez, de la entidad Ca La Mare, es una de las que estas noches se ha echado a la calle a ayudar a los necesitados de la ciudad. «Cocinamos a diario para 250 personas. Hacen falta más plazas de albergues, pero no hoy, todos los días. El año pasado murieron seis personas en la calle», lamenta la voluntaria, maestra jubilada de 73 años y que estas madrugadas se afana por repartir caldo, bocadillos y pasta por los rincones más fríos de la capital.