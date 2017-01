Un exgerente con la bufanda de la Juventus

Los soportales del puente de Ademuz son los muros del hogar sin cuadros en el que reside desde hace un año Evaristo Jiménez. El suyo es una estampa tan ecléctica como surreal. Ebanista de profesión, gerente de 'El cobrador del frac' (dice él), tiene un hijo de 40 años del que sólo sabe «que vive por Campanar», un cartón como colchón y una bufanda de la Juventus. Jubilado, con 72 años, cobra una mísera pensión. «La mínima contributiva, imposible pagarse ni una habitación con eso». Apunta y dispara en una dirección. «Pregúnteles por qué estoy así a los jueces, que ellos son los que cuando hay una sentencia de divorcio nos dejan sin nada y arruinados», es su respuesta a la pregunta de cómo acabó en la calle.

Acepta una manta y chocolate de los policías. Rechaza ir al metro o a un albergue. «Allí hay mucha luz. Y demasiada gente. Aquí, dentro de un rato, los focos del puente se apagan, y tan bien. Hoy no pasan ni los que corren», enfatiza. Uno de cada tres indigentes rechaza ir a un refugio municipal. «Tienen aquí su vida, sus pocas pertenencias son un tesoro del que no quieren desprenderse», argumenta Fernando de las Heras, intendente del grupo nocturno de la Policía Local. Evaristo no duda en proclamar la espontánea solidaridad ciudadana. «Hoy me han traído café con leche, bocadillos, mantas...».